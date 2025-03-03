ФБР доручило конгресу США розслідування допомоги Україні

США не можуть мати повну довіру до Зеленського, який нібито не говорить, куди йдуть гроші.

Голова ФБР Кеш Патель попросив американський Конгрес розслідувати, куди пішли гроші, відправлені на допомогу Україні.

Про це пише The Epoch Times.

"Ми навіть ще не торкнулися інших речей, які ми передали Україні. Зараз йдеться виключно про гроші. Я попросив Конгрес розслідувати, куди пішли ці кошти. Американський народ заслуговує на відповідь, тому що це наші гроші. Це наші податкові долари", - заявив Патель.

За його словами, справа не в тому, що США відправили мільярд доларів, а в тому, що сума, відправлена в одну країну, у сто разів перевищує цей мільярд.

"Я не розумію, як Конгресу дозволяють так чинити. Зеленський вийшов на світову арену і заявив: "Росія випустила ракету по Польщі", що буквально було б актом війни. У підсумку з'ясувалося, що росія не запускала ніякої ракети. Виявилося, що ракета була випущена з території України і потрапила в Польщу", - додав він.

Керівник ФБР ввадає, що якщо президент України Володимир Зеленський просить дати ще більше фінансової допомоги і більше техніки, то йому варто "відповідально підходити до своїх глобальних заяв, які підводять нас до межі війни".

"Ми просто не можемо мати повну впевненість і довіру до лідера, якому виділяють 100 мільярдів доларів, а потім він заявляє: "Я не скажу вам, куди пішли гроші", - констатував Патель.

Нагадаємо, що після перепалки Зеленського та Трампа у Білому домі бізнесмен та голова Департаменту ефективності держуправління Ілон Маск заявив про необхідність перевірити, що трапилося з "сотнями мільярдів доларів" військової допомоги для України.

В п’ятницю, 28 лютого, при зустрічі в овальному кабінети Трамп і Зеленський перейшли на підвищений тон.