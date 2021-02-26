Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ФБР оголосило в розшук близького до Путіна олігарха Пригожина

Федеральне бюро розслідувань США оголосило в розшук російського бізнесмена Євгена Пригожина, відомого як "шеф-кухар Путіна".
ФБР оголосило в розшук близького до Путіна олігарха Пригожина Фото: rt.com

Як повідомляє "Європейська правда, відповідна інформація розміщена в розділі "Найбільш розшукувані" на сайті відомства.

"ФБР оголошує винагороду розміром до 250 тисяч доларів США за відомості, які можуть привести до арешту Євгена Вікторовича Пригожина", - йдеться у повідомленні.

ФБР розшукує Пригожина за те, що в період з початку 2014 року по 16 лютого 2018 року в Вашингтоні, округ Колумбія, він ймовірно був причетним до злочинної змови, метою якої було вчинення шахрайства проти США шляхом створення умов, які послабили, створили перешкоди або підірвали законну діяльність Федеральної виборчої комісії, Міністерства юстиції США та Державного департаменту США.

Пригожин був основним джерелом фінансування діяльності компанії "Агентство інтернет-досліджень" (IRA), розташованого в Санкт-Петербурзі. Слідство також вважає, що Пригожин керував оперативною діяльністю компанії з втручання у політичний та виборчий процес США, включаючи придбання американського комп'ютерного серверного простору, створення сотень неіснуючих насправді віртуальних осіб та використання незаконно присвоєної ідентифікаційної інформації осіб з США.

"Метою цієї діяльності було набуття впливу на думку значної кількості американців з подальшою метою втручання у політичну систему США, включаючи у хід президентських виборів 2016 році", - йдеться в інформації на сайті ФБР.

16 лютого 2018 року Федеральний окружний суд США в Вашингтоні видав ордер на арешт Пригожина після того, як йому були висунуті обвинувачення у вступі в злочинну змову з метою вчинення шахрайства проти США.

Нагадаємо, у жовтні 2020-го Євросоюз запровадив санкції проти Пригожина у зв’язку з фінансуванням ним діяльності російської приватної військової компанії "Вагнера" в Лівії. 

Пригожин також вважається менеджером і фінансистом ПВК "Вагнера", яка проводить або проводила небезпечні і дестабілізуючі операції в зарубіжних країнах, таких як Україна, Сирія, Судан, Лівія і Мозамбік.

Міністерство фінансів США у вересні 2020-го запровадило санкції проти кількох росіян і російських компаній з мережі Пригожина.

Читайте також: Підозрюваний у вбивстві громадянина Грузії в Берліні має зв’язок із російськими спецслужбами

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 02 2021 17:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.