Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ФБР розсекретило перший документ про теракти 11 вересня

Матеріал датований 4 квітня 2016 року, у ньому на 16 сторінках міститься переказ розмови агента ФБР зі співробітником консульства Саудівської Аравії
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США опублікувало перший з розсекречених за указом президента Джо Байдена документів щодо терористичних атак 11 вересня 2001 року.
ФБР розсекретило перший документ про теракти 11 вересня Фото: rt.com

Матеріал датований 4 квітня 2016 року, у ньому на 16 сторінках міститься переказ розмови агента ФБР зі співробітником консульства Саудівської Аравії у Лос-Анджелесі щодо його контактів з особами, які надавали логістичну підтримку викрадачам пасажирських лайнерів. Розмова відбулася в листопаді 2015 року, повідомляє "Укрінформ".

Нагадаємо, що президент США розпорядився оприлюднити документи, пов'язані з розслідуванням терористичних актів 11 вересня 2001 року. Він нагадав, що, коли балотувався в президенти, взяв на себе зобов'язання "забезпечити прозорість щодо розсекречення документів про терористичні напади на Америку 11 вересня 2001 року".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 09 2021 12:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.