ПОЛІТИКА НОВИНИФедеральне бюро розслідувань (ФБР) США опублікувало перший з розсекречених за указом президента Джо Байдена документів щодо терористичних атак 11 вересня 2001 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ФБР розсекретило перший документ про теракти 11 вересня
Матеріал датований 4 квітня 2016 року, у ньому на 16 сторінках міститься переказ розмови агента ФБР зі співробітником консульства Саудівської Аравії
Фото: rt.com
Матеріал датований 4 квітня 2016 року, у ньому на 16 сторінках міститься переказ розмови агента ФБР зі співробітником консульства Саудівської Аравії у Лос-Анджелесі щодо його контактів з особами, які надавали логістичну підтримку викрадачам пасажирських лайнерів. Розмова відбулася в листопаді 2015 року, повідомляє "Укрінформ".
Нагадаємо, що президент США розпорядився оприлюднити документи, пов'язані з розслідуванням терористичних актів 11 вересня 2001 року. Він нагадав, що, коли балотувався в президенти, взяв на себе зобов'язання "забезпечити прозорість щодо розсекречення документів про терористичні напади на Америку 11 вересня 2001 року".
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12 09 2021 12:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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