ФБР розсекретило перший документ про теракти 11 вересня

Матеріал датований 4 квітня 2016 року, у ньому на 16 сторінках міститься переказ розмови агента ФБР зі співробітником консульства Саудівської Аравії

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США опублікувало перший з розсекречених за указом президента Джо Байдена документів щодо терористичних атак 11 вересня 2001 року.

Матеріал датований 4 квітня 2016 року, у ньому на 16 сторінках міститься переказ розмови агента ФБР зі співробітником консульства Саудівської Аравії у Лос-Анджелесі щодо його контактів з особами, які надавали логістичну підтримку викрадачам пасажирських лайнерів. Розмова відбулася в листопаді 2015 року, повідомляє "Укрінформ".

Нагадаємо, що президент США розпорядився оприлюднити документи, пов'язані з розслідуванням терористичних актів 11 вересня 2001 року. Він нагадав, що, коли балотувався в президенти, взяв на себе зобов'язання "забезпечити прозорість щодо розсекречення документів про терористичні напади на Америку 11 вересня 2001 року".