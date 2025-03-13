Федеральні витрати США досягли рекорду попри заходи економії Маска

Загальні видатки зросли на $40 млрд порівняно з аналогічним періодом минулого року, що становить 7% приросту.

Федеральні витрати США у лютому сягнули рекордних $603 млрд, що свідчить про складнощі адміністрації Дональда Трампа у реалізації політики значного скорочення урядових видатків. Попри заяви про економію понад $100 млрд, новостворений Департамент ефективності уряду (DOGE), який очолює мільярдер Ілон Маск, за перший повний місяць своєї роботи не зміг забезпечити помітного зниження витрат. Загальні видатки зросли на $40 млрд порівняно з аналогічним періодом минулого року, що становить 7% приросту.

Про це повідомляє The Financial Times із посиланням на дані Міністерства фінансів США.

В рамках заходів економії представники DOGE провели перегляд витрат у низці урядових установ, зокрема у Державному департаменті, Міністерстві охорони здоров'я та підрозділах Міністерства фінансів. Внаслідок цього десятки тисяч держслужбовців були відсторонені або звільнені, а тисячі державних контрактів та грантів – скасовані.

Маск неодноразово говорив, що метою DOGE є скорочення федерального бюджету на $1 трлн, причому економія наразі, за його словами, досягає $4 млрд на день. Проте офіційний звіт Міністерства фінансів за лютий засвідчив, що лише кілька категорій витрат зазнали скорочення. Наприклад, Міністерство освіти зменшило видатки на $6 млрд.

Експерти зазначають, що загальний ефект від ініціативи поки незначний. "Заощадження DOGE настільки малі, що їх не можна ідентифікувати в загальних щомісячних витратах", – зазначила економічна аналітикиня Manhattan Institute Джессіка Рідл, яка вивчала результати програми.

Натомість у деяких сферах витрати зросли. Зокрема, щомісячні видатки на охорону здоров'я підвищилися на 3% (+$5 млрд), а витрати на соціальне забезпечення збільшилися на 6% (+$8 млрд). Міністерство фінансів повідомило, що власні прямі витрати зросли на $29 млрд, зокрема через збільшення витрат на обслуговування держборгу (+$10 млрд, до $86 млрд) та податкові пільги (+$14 млрд).

Державний секретар США Марко Рубіо контролював скорочення бюджету Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), витрати якого у лютому знизилися вдвічі – до $226 млн проти $547 млн у попередньому році. Водночас його загальний річний бюджет скоротився лише на $100 млн – із $1,7 млрд до $1,6 млрд.

Попри наміри Маска активізувати заходи DOGE та зосередитися на найбільших статтях витрат, таких як соціальне забезпечення, Палата представників 5 березня ухвалила закон, що продовжує фінансування державних установ на поточному рівні до кінця вересня. Документ має пройти розгляд у Сенаті, де для його ухвалення потрібна підтримка щонайменше восьми демократів.

Водночас Дональд Трамп намагався обмежити діяльність DOGE, заявивши під час засідання уряду, що кожне міністерство саме відповідає за кадрові рішення у своїй структурі. Він також закликав Маска застосовувати "скальпель", а не "сокиру" у процесі скорочення видатків.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на розширення повноважень Департаменту ефективності уряду (DOGE), яким керує мільярдер Ілон Маск. Діяльність структури спрямована на скорочення урядових витрат.