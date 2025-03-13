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ПОЛІТИКА

Федеральні витрати США досягли рекорду попри заходи економії Маска

13 березня 2025, 10:14
Федеральні витрати США досягли рекорду попри заходи економії Маска
Фото: з вільних джерел
Загальні видатки зросли на $40 млрд порівняно з аналогічним періодом минулого року, що становить 7% приросту.

Федеральні витрати США у лютому сягнули рекордних $603 млрд, що свідчить про складнощі адміністрації Дональда Трампа у реалізації політики значного скорочення урядових видатків. Попри заяви про економію понад $100 млрд, новостворений Департамент ефективності уряду (DOGE), який очолює мільярдер Ілон Маск, за перший повний місяць своєї роботи не зміг забезпечити помітного зниження витрат. Загальні видатки зросли на $40 млрд порівняно з аналогічним періодом минулого року, що становить 7% приросту.

Про це повідомляє The Financial Times із посиланням на дані Міністерства фінансів США.

В рамках заходів економії представники DOGE провели перегляд витрат у низці урядових установ, зокрема у Державному департаменті, Міністерстві охорони здоров'я та підрозділах Міністерства фінансів. Внаслідок цього десятки тисяч держслужбовців були відсторонені або звільнені, а тисячі державних контрактів та грантів – скасовані.

Маск неодноразово говорив, що метою DOGE є скорочення федерального бюджету на $1 трлн, причому економія наразі, за його словами, досягає $4 млрд на день. Проте офіційний звіт Міністерства фінансів за лютий засвідчив, що лише кілька категорій витрат зазнали скорочення. Наприклад, Міністерство освіти зменшило видатки на $6 млрд.

Експерти зазначають, що загальний ефект від ініціативи поки незначний. "Заощадження DOGE настільки малі, що їх не можна ідентифікувати в загальних щомісячних витратах", – зазначила економічна аналітикиня Manhattan Institute Джессіка Рідл, яка вивчала результати програми.

Натомість у деяких сферах витрати зросли. Зокрема, щомісячні видатки на охорону здоров'я підвищилися на 3% (+$5 млрд), а витрати на соціальне забезпечення збільшилися на 6% (+$8 млрд). Міністерство фінансів повідомило, що власні прямі витрати зросли на $29 млрд, зокрема через збільшення витрат на обслуговування держборгу (+$10 млрд, до $86 млрд) та податкові пільги (+$14 млрд).

Державний секретар США Марко Рубіо контролював скорочення бюджету Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), витрати якого у лютому знизилися вдвічі – до $226 млн проти $547 млн у попередньому році. Водночас його загальний річний бюджет скоротився лише на $100 млн – із $1,7 млрд до $1,6 млрд.

Попри наміри Маска активізувати заходи DOGE та зосередитися на найбільших статтях витрат, таких як соціальне забезпечення, Палата представників 5 березня ухвалила закон, що продовжує фінансування державних установ на поточному рівні до кінця вересня. Документ має пройти розгляд у Сенаті, де для його ухвалення потрібна підтримка щонайменше восьми демократів.

Водночас Дональд Трамп намагався обмежити діяльність DOGE, заявивши під час засідання уряду, що кожне міністерство саме відповідає за кадрові рішення у своїй структурі. Він також закликав Маска застосовувати "скальпель", а не "сокиру" у процесі скорочення видатків.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на розширення повноважень Департаменту ефективності уряду (DOGE), яким керує мільярдер Ілон Маск. Діяльність структури спрямована на  скорочення урядових витрат.

Ілон МасквитратиСШАДональд Трамп

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