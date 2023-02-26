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ПОЛІТИКА

Федеральний уряд хоче використовувати старі труби "Північного потоку" – ЗМІ

26 лютого 2023, 11:18
Федеральний уряд хоче використовувати старі труби
Фото: gettyimages.com
Уряд Німеччини хоче використати залишки газопроводу "Північний потік-2" для будівництва трубопроводу довжиною майже 40 кілометрів.

Уряд Німеччини веде переговори з компанією Nord Stream 2, що базується в Швейцарії, і адміністратором, призначеним у зв'язку з банкрутством, про купівлю понад 3000 невикористаних труб, що призначалися для трубопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Welt.

Труби планується залучити для будівництва газопроводу завдовжки майже 40 кілометрів від термінала для зрідженого природного газу (ЗПГ) на острові Рюген до Любміна (земля Мекленбург-Передня Померанія), пише видання.

Сегменти трубопроводу зберігаються біля порту Мукран на Рюгені.

Тим часом угода є складною з юридичної точки зору, оскільки Nord Stream 2 формально належить концерну "Газпром". Офіційно переговори не підтверджені. Видання послалося на низку незалежних джерел.

У Nord Stream 2 заявили, що "принципово не надають інформацію про комерційні угоди".

Нагадаємо, цього року Україна планує відмовитися від імпорту газу.

НімеччинаПівнічний потік-2

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