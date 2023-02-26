Федеральний уряд хоче використовувати старі труби "Північного потоку" – ЗМІ
Уряд Німеччини веде переговори з компанією Nord Stream 2, що базується в Швейцарії, і адміністратором, призначеним у зв'язку з банкрутством, про купівлю понад 3000 невикористаних труб, що призначалися для трубопроводу "Північний потік-2".
Про це повідомляє Welt.
Труби планується залучити для будівництва газопроводу завдовжки майже 40 кілометрів від термінала для зрідженого природного газу (ЗПГ) на острові Рюген до Любміна (земля Мекленбург-Передня Померанія), пише видання.
Сегменти трубопроводу зберігаються біля порту Мукран на Рюгені.
Тим часом угода є складною з юридичної точки зору, оскільки Nord Stream 2 формально належить концерну "Газпром". Офіційно переговори не підтверджені. Видання послалося на низку незалежних джерел.
У Nord Stream 2 заявили, що "принципово не надають інформацію про комерційні угоди".
Нагадаємо, цього року Україна планує відмовитися від імпорту газу.