Федеральний уряд Німеччини дозволяє Україні атакувати цілі в росії з німецької зброї

Щоправда, не по всій території рф можна застосовувати німецьку зброю.

Німеччина дозволила Україні використовувати передану нею зброю по цілях на території рф.

Про це пише Tagesschau. Таку заяву зробив речник німецького уряду Штеффена Хебештрайта.

"Разом ми переконані, що Україна має право за міжнародним правом захищатися від цих атак... Для цього вона також може використовувати зброю, надану для цієї мети, відповідно до своїх міжнародно-правових зобов’язань, у тому числі ту, що постачається нами", – процитували у виданні Хебештрайта.

Водночас Der Spiegel пише, що дозвіл поширюється на удари по російських цілях, розташованих на прикордонній з Харківською областю території. За даними видання, рішення стало результатом нещодавнього посилення російських атак у прикордонній зоні Харківської області. За словами речника німецького уряду Штеффена Хебештрайта, Німеччина погодилась, що "зброя, яку ми постачаємо, буде використовуватися відповідно до міжнародного права".

Раніше речник президента України Сергій Никифоров заявив, що США дозволили Україні бити по цілях на території рф. Але лише у Харківській області для відображення настання російських військ під Вовчанськом.