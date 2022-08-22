НОВИНИВ Україні активно працюють над міжнародною інтеграцією "Дії". Наступний етап - документи англійською мовоюПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Федоров: документи в застосунку "Дія" перекладуть англійською мовою
Фото: УНН
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає РБК-Україна.
"Зараз ми запустили бета-тест закордонного паспорта, техпаспорта та водійського посвідчення в Дії. Завдяки тестуванню перевіримо, чи правильно відображаються всі поля і чи коректно працює перемикання мови. Всього за добу до тестування приєдналися понад 6 тисяч українців", - написав Федоров.
За його словами, завдяки англомовним документам українці, понад 5,5 млн з яких вимушено перебувають за кордоном, зможуть користуватися цифровими документами за межами України.
"До речі, права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. Це ще один крок до визнання Дії по всьому світу. Цю послугу ми реалізовуємо спільно з МВС, ДМС, Головним сервісним центром МВС та ДП "Інфотех", - додав міністр.
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України дозволив використовувати дані з "Дії" за кордоном
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 08 2022 13:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО NASA готується до дебютного запуску гігантської американської місячної ракети
- ФОТО Російська пропаганда в публікаціях Deutsche Welle: МЗС України просить Німеччину відреагувати
- ФОТО Українська та Польська пошти домовилися зменшити вартість та вдосконалити процеси відправлення посилок