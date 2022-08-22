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Федоров: документи в застосунку "Дія" перекладуть англійською мовою

Ольга
Матарикіна
В Україні активно працюють над міжнародною інтеграцією "Дії". Наступний етап - документи англійською мовою
Федоров: документи в застосунку "Дія" перекладуть англійською мовою Фото: УНН
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає РБК-Україна.
 
"Зараз ми запустили бета-тест закордонного паспорта, техпаспорта та водійського посвідчення в Дії. Завдяки тестуванню перевіримо, чи правильно відображаються всі поля і чи коректно працює перемикання мови. Всього за добу до тестування приєдналися понад 6 тисяч українців", - написав Федоров.
 
За його словами, завдяки англомовним документам українці, понад 5,5 млн з яких вимушено перебувають за кордоном, зможуть користуватися цифровими документами за межами України.
 
"До речі, права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. Це ще один крок до визнання Дії по всьому світу. Цю послугу ми реалізовуємо спільно з МВС, ДМС, Головним сервісним центром МВС та ДП "Інфотех", - додав міністр.
 
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України дозволив використовувати дані з "Дії" за кордоном
 
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22 08 2022 13:42
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