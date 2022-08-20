Кабмін дозволив використовувати дані з "Дії" за кордоном

Персональні дані не можуть передаватися іноземним субʼєктам з країн, визнаних Верховною Радою державою-агресором чи державою-окупантом, або з країн, що входять до митних та воєнних союзів з такими державами

Уряд дозволив українцям передавати свої персональні дані за кордоном через застосунок "Дія", затвердивши список країн, які зможуть отримувати такі дані.

Про це йдеться у постанові № 910 Кабінету міністрів.

Тепер громадяни України зможуть використовувати за кордоном свої електронні документи та інші персональні дані в "Дії". Так, іноземні установи зможуть отримати доступ до даних людини, яка оформляє там певну послугу.

Ця інформація передаватиметься з Єдиного державного вебпорталу електронних послуг виключно іноземним субʼєктам, які гарантують належний захист даних.

Водночас персональні дані не можуть передаватися іноземним субʼєктам з країн, визнаних Верховною Радою державою-агресором чи державою-окупантом, або з країн, що входять до митних та воєнних союзів з такими державами.

Використовувати дані з "Дії" мають право іноземні установи в державах, які дбають про захист персональних даних. До таких входять всі країни Євросоюзу, Велика Британія, Сполучені Штати, Канада, Туреччина, Швейцарія, Грузія, Ізраїль, Австралія, Чорногорія, Молдова та низка інших держав.