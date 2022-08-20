CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПерсональні дані не можуть передаватися іноземним субʼєктам з країн, визнаних Верховною Радою державою-агресором чи державою-окупантом, або з країн, що входять до митних та воєнних союзів з такими державамиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін дозволив використовувати дані з "Дії" за кордоном
Фото: з вільних джерел
Уряд дозволив українцям передавати свої персональні дані за кордоном через застосунок "Дія", затвердивши список країн, які зможуть отримувати такі дані.
Про це йдеться у постанові № 910 Кабінету міністрів.
Тепер громадяни України зможуть використовувати за кордоном свої електронні документи та інші персональні дані в "Дії". Так, іноземні установи зможуть отримати доступ до даних людини, яка оформляє там певну послугу.
Ця інформація передаватиметься з Єдиного державного вебпорталу електронних послуг виключно іноземним субʼєктам, які гарантують належний захист даних.
Водночас персональні дані не можуть передаватися іноземним субʼєктам з країн, визнаних Верховною Радою державою-агресором чи державою-окупантом, або з країн, що входять до митних та воєнних союзів з такими державами.
Використовувати дані з "Дії" мають право іноземні установи в державах, які дбають про захист персональних даних. До таких входять всі країни Євросоюзу, Велика Британія, Сполучені Штати, Канада, Туреччина, Швейцарія, Грузія, Ізраїль, Австралія, Чорногорія, Молдова та низка інших держав.
Раніше iPress повідомляв, що громадяни України зможуть через застосунок "Дія" швидко купувати облігації внутрішньої держпозики і цим допомогти країні з фінансування дефіциту держбюджету.
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