НОВИНИГромадяни України зможуть через застосунок "Дія" швидко купувати облігації внутрішньої держпозики і цим допомогти країні з фінансування дефіциту держбюджету.повідомив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українці незабаром зможуть купувати через "Дію" облігації внутрішньої позики - офіс Зеленського
Ми запропонуємо цифровий продукт, де фактично через "Дію" в кілька кліків кожен громадянин України зможе купити військові облігації. Купівля займе не більше ніж 1,5 хвилини часу
Фото: Ukrinform
Повідомив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.
"Ми запропонуємо цифровий продукт, де фактично через "Дію" в кілька кліків кожен громадянин України зможе купити військові облігації. Купівля займе не більше ніж 1,5 хвилини часу", - сказав він в ефірі національного телемарафону.
Шурма нагадав, що громадяни мають можливість і сьогодні купувати ОВДП, однак доступність цього інструменту для населення залишається питанням.
"Ми плануємо його вирішити найближчими тижнями разом із Міністерством цифрової трансформації", – зазначив заступник голови ОП.
На його думку, держоблігації мають зацікавити населення, оскільки ставка за ними вища, ніж пропонують комерційні банки за депозитами, і надійність вища, ніж будь-якого приватного чи навіть держбанку.
Шурма уточнив, що зараз у банках понад 400 млрд грн населення перебувають на рахунках до затребування, і всі вони потенційно є джерелом вкладень в ОВДП,
Говорячи про інші джерела фінансування дефіциту, він назвав допомогу міжнародних партнерів і "обмежену підтримку Національного банку, якою ми користуватимемося дуже обережно, щоб не створювати інфляційного та девальваційного тиску".
За даними НБУ, фізособи наразі володіють ОВДП на номінальну суму 29,53 млрд грн порівняно з 25,3 млрд грн на початок березня.
Поточні ставки прибутковості ОВДП на первинних аукціонах становлять 12% річних по 5-міс., 14% - по 11-міс. та 16% річних – по 14 міс. Доходи з них не обкладаються податком, на відміну депозитів.
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17 08 2022 21:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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