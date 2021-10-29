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Федоров не радить використовувати цифрові технології на марнування часу

Федоров наголосив, що в Україні та світі сьогодні є унікальна можливість у зв’язку з розвитком Інтернету
Віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров порадив використовувати цифрові технології не для марнування часу, а для розвитку, щоб стати тим, ким хочеш.
Федоров не радить використовувати цифрові технології на марнування часу Фото: УНН

Про це він сказав під час презентації комунікаційної кампанії "Схід: Перезавантаження", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми живемо з вами в унікальній ситуації взагалі. Сьогодні в нас є можливості отримати доступ до інформації, до освіти. Неважливо, де ти проживаєш - у маленькому містечку чи в центрі столиці. Інтернет, безкоштовні курси онлайн, багато різних маркет-плейсів, Інстаграм, де можна слідкувати за життям людей, які вже чогось досягають і пишуть про те, як вони міркують, що вони роблять для того, щоб зробити", - розповів Федоров.

Він додав, що цифрові технології та Інтернет змінили його повністю.

"Нам з вами дійсно щастить, що ми живемо на такому важливому етапі, тому я вам всім раджу використовувати технології не для того, щоб марнувати свій час, а для того, щоб ставати тим, ким ви хочете стати", - зауважив міністр.

За його словами, "якщо ви зрозумієте, ким хочете стати, і почнете використовувати цифрові інструменти для того, щоб соціалізуватися, знаходити інформацію, навчатися, ви зрозумієте , ким потрібно себе оточити".

"І круто, що сьогодні є Фейсбук, Інстаграм, і різні соціальні мережі, тому що ви можете знайти собі агентів соціалізації, які на вас впливають саме в соціальних мережах. Це не говорить, що потрібно підписуватися і слідкувати за блогерами, які просто блогери і не надають цінності. Ви можете дивитися за інфлюенсерами, які говорять про те, як будувати бізнес, як розвиватися в сфері маркетингу, як розвиватися в тій сфері, в якій ви хочете розвиватися", - порадив міністр.

Федоров наголосив, що в Україні та світі сьогодні є унікальна можливість у зв’язку з розвитком Інтернету.

Нагадаємо, що Федоров обіцяє підключити до швидкісного інтернету тисячі об'єктів

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29 10 2021 16:50
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