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ПОЛІТИКА

Польські фермери 27 лютого планують розпочати страйк у Варшаві

22 лютого 2024, 20:49
Польські фермери 27 лютого планують розпочати страйк у Варшаві
Фото: RMF FM
Вони мають намір зібратися перед Палацом культури і науки, звідти вирушити до Сейму, а потім до офісу прем'єр-міністра.

Польські фермери анонсували нові масштабні протести, які відбудуться у вівторок, 27 лютого.

Про це повідомляє RMF24.

Як заявили фермери, протести відбуватимуться у столиці Польщі - Варшаві та пройдуть під гаслом "Зоряний марш на столицю".

За даними видання, фермери планують зібратися перед Палацом культури і науки, звідти попрямувати до Сейму, а потім до офісу прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Також фермери планують зустрітись з самим Туском та представити йому петицію, в якій вони вимагають обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України та виходу польського уряду з "Зеленої угоди" ЄС.

Нагадаємо, з лютого протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.

Вчора президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації на кордоні, а потім запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єру Дональду Туску зустрітися на кордоні.

Прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував, що зустріч урядів обох країн пройде 28 березня у Варшаві.

страйкиПольща

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