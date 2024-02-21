Зеленський звернувся до уряду та президента Польщі на фоні польських протестів

У зверненні до поляків, Зеленський говорить, що "досить москви на наших землях".

Зустріч на кордоні президента України та президента Польщі має покласти край непорозумінням між двома країнами за допомогою особистої зустрічі.

Про це повідомив у зверненні президент України Володимир Зеленський. Звернення продубльовано польськими субтитрами.

У тексті відео, що поширюється з офіційних джерел, президент згадує історичні паралелі. "Хочу звернутись до всіх, хто памʼятає, що означає повний сенс слова "солідарність". Слова, яке так сильно змінило історію всієї нашої Європи до кращого. Це було. І багато в чому є. Але ми бачимо й надмірну та несправедливу політизацію зараз, через яку спільні досягнення можуть почати розсипатися", – говориться у зверненні.

До 24 лютого Володимир Зеленський пропонує провести українсько-польську зустріч. "Я доручив нашому уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами. І я прошу тебе, Дональде, пане Премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане Президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека…Я готовий бути також на кордоні разом із нашим урядом".

Також у зверненні президент звернувся до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі президентів взяв участь від цього колегіального органу влади Євросоюзу.

Наприкінці звернення президент зазначає: "Досить москви на наших землях. Досить непорозумінь".

Нагадаємо, з листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною.

Вранці 20 лютого польські протестувальники посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Фермери перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.