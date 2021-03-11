Ferrari планує випустити перший електрокар за чотири роки

Ferrari у вівторок опублікувала фінансові результати, згідно з якими чистий прибуток зріс на 21% у третьому кварталі цього року, а виручка збільшилася на 18,6%

Італійський автовиробник Ferrari випустить свій перший електричний спорткар уже у 2025 році.

За словами гендиректора компанії Бенедетто Вінью, повний план випуску електрокара буде готовий вже 16 червня наступного року.

Зазначається, що Ferrari у вівторок опублікувала фінансові результати, згідно з якими чистий прибуток зріс на 21% у третьому кварталі цього року, а виручка збільшилася на 18,6%.

Як повідомлялося, у 2019 році італійський автовиробник Ferrari представив свій перший гібридний спорткар Ferrari SF90 Stradale, який можна заряджати.