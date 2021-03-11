Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Ferrari планує випустити перший електрокар за чотири роки

Ferrari у вівторок опублікувала фінансові результати, згідно з якими чистий прибуток зріс на 21% у третьому кварталі цього року, а виручка збільшилася на 18,6%
Італійський автовиробник Ferrari випустить свій перший електричний спорткар уже у 2025 році.
Ferrari планує випустити перший електрокар за чотири роки Фото: ANSA
Про це повідомляє ANSA.
 
За словами гендиректора компанії Бенедетто Вінью, повний план випуску електрокара буде готовий вже 16 червня наступного року.
 
Зазначається, що Ferrari у вівторок опублікувала фінансові результати, згідно з якими чистий прибуток зріс на 21% у третьому кварталі цього року, а виручка збільшилася на 18,6%.
 
Як повідомлялося, у 2019 році італійський автовиробник Ferrari представив свій перший гібридний спорткар Ferrari SF90 Stradale, який можна заряджати.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 11 2021 10:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Квартира на виплат від забудовника: як вибрати кращий варіант?

Квартира на виплат від забудовника: як вибрати кращий варіант?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.