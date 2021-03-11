НОВИНИІталійський автовиробник Ferrari випустить свій перший електричний спорткар уже у 2025 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ferrari планує випустити перший електрокар за чотири роки
Ferrari у вівторок опублікувала фінансові результати, згідно з якими чистий прибуток зріс на 21% у третьому кварталі цього року, а виручка збільшилася на 18,6%
Фото: ANSA
Про це повідомляє ANSA.
За словами гендиректора компанії Бенедетто Вінью, повний план випуску електрокара буде готовий вже 16 червня наступного року.
Зазначається, що Ferrari у вівторок опублікувала фінансові результати, згідно з якими чистий прибуток зріс на 21% у третьому кварталі цього року, а виручка збільшилася на 18,6%.
Як повідомлялося, у 2019 році італійський автовиробник Ferrari представив свій перший гібридний спорткар Ferrari SF90 Stradale, який можна заряджати.
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03 11 2021 10:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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