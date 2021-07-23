Mercedes-Benz інвестує 40 мільярдів євро у перехід на електроавтівки до 2030 року

У 2025 році компанія планує презентувати 3 нові моделі, що працюють від на електроенергії

Нові моделі від виробника Mercedes-Benz з 2025 року будуть працювати виключено на електробатареях, до 2030 року компанія продовжить випускати старі моделі з двигунами внутрішнього згорання.

Про це відомо з пресрелізу концерну Daimler, до якого входить Mercedes-Benz, пише "Економічна правда".

У 2025 році компанія планує презентувати 3 нові моделі, що працюють від на електроенергії. Раніше Mercedes-Benz заявляв про мету збільшити частку своїх гібридних та електроавітвок до 25% загальних продажів до 2025 року.

"Рішення компанії сьогодні базується на очікуваній частці електричних транспортних засобів у 50% до 2025 року та прогнозі продажу нових автомобілів на ринку, що фактично передбачає повний перехід на електромобілі до кінця десятиліття", - пояснюють у компанії.

З цією метою автовиробник планує інвестувати понад 40 мільйонів євро до 2030 року, зокрема з акцентом на R&D.

Крім того, компанія розраховує на використання у своїх моделях авто батареї потужністю понад 200 ГВт-год. Відтак, Mercedes-Benz разом із своїми партнерами хоче створити вісім гігафабрик для виробництва акумуляторних елементів.

Також автовиробник працює над системою "Plug & Charge", що дозволить клієнтам заряджати свої авто без додаткових кроків, необхідних для автентифікації та обробки платежів. Її планують запустити вже цьогоріч.

Читайте також: У Польщі запускають програму субсидій за придбання електромобілів