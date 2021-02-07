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У Польщі запускають програму субсидій за придбання електромобілів

Бюджет програми - 500 мільйонів злотих. Вона буде діяти до 2025 року, або до вичерпання коштів
У Польщі з 12 липня почне діяти програма субсидій для тих, хто купує електромобіль.
У Польщі запускають програму субсидій за придбання електромобілів Фото: Економічна Правда

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Програма охопить електромобілі з "нульовими викидами", зокрема електромобілі й ті, що працюють на водні. Як розповів заступник міністра з питань клімату Іренеуш Зиска, фізособи можуть розраховувати на доплату з коштів програми 18 750 злотих, а власники "картки великої родини" - 27 тисяч злотих.

На субсидії можуть розраховувати не тільки фізичні особи, а й компанії, організації та органи місцевого самоврядування. З 12 липня можливість подання заявок відкриється тільки для фізичних осіб, для решти - за кілька тижнів.

Бюджет програми - 500 мільйонів злотих. Вона буде діяти до 2025 року, або до вичерпання коштів.

Як повідомлялося раніше, у Франції за 2020 рік частка куплених нових електромобілів та гібридів майже потроїлася, порівняно з показниками 2019 року.

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02 07 2021 16:37
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