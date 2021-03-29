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Японцям дозволять безкоштовно паркувати екоавтомобілі в національних парках

У національних парках стоянки для екоавтомобілів будуть безкоштовними
В Японії водіям екологічно чистих автомобілів дозволять безкоштовно паркуватися в низці національних парків.
Японцям дозволять безкоштовно паркувати екоавтомобілі в національних парках Фото: ecotechnica.com

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NHK.

Відповідне рішення ухвалило міністерство у справах довкілля Японії - в рамках зусиль з популяризації транспортних засобів, які не виділяють вуглекислий газ.

Як зазначається, воно набере чинності вже у квітні.

"Офіційні представники повідомили, що безплатне паркування буде доступне для електромобілів і автомобілів на паливних елементах на 16 автостоянках у 10 національних парках і двох національних садах", - указується в публікації.

У відомстві уточнили, що в національних парках стоянки для екоавтомобілів будуть безкоштовними протягом усього робочого дня.

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29 03 2021 09:47
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