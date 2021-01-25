CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКомпанія Rolls-Royce готується до виходу на ринок електромобілів з новим розкішним авто.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Rolls-Royce анонсувала новий електрокар Silent Shadow
багато компонентів будуть запозичені в електричного седана BMW i7 та кросовера iX
Rolls-Royce
Як передає Укрінформ, про це пише портал Autocar.
З'явилася версія, що новинка матиме назву - Silent Shadow.
Електрокар класу люкс буде вироблено на власній платформі, однак, багато компонентів будуть запозичені в електричного седана BMW i7 та кросовера iX.
Як зазначається, Rolls-Royce готує дві версії електромобіля - з переднім та повним приводом. Згідно з деякими даними, ємність батарей нового електрокару буде понад сто кіловат-годин.
Дату випуску нової моделі виробник не повідомив, адже проєкт знаходиться ще на початковому етапі.
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25 01 2021 09:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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