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Rolls-Royce анонсувала новий електрокар Silent Shadow

багато компонентів будуть запозичені в електричного седана BMW i7 та кросовера iX
Компанія Rolls-Royce готується до виходу на ринок електромобілів з новим розкішним авто.
Rolls-Royce анонсувала новий електрокар Silent Shadow Rolls-Royce

Як передає Укрінформ, про це пише портал Autocar.

З'явилася версія, що новинка матиме назву - Silent Shadow.

Електрокар класу люкс буде вироблено на власній платформі, однак, багато компонентів будуть запозичені в електричного седана BMW i7 та кросовера iX.

Як зазначається, Rolls-Royce готує дві версії електромобіля - з переднім та повним приводом. Згідно з деякими даними, ємність батарей нового електрокару буде понад сто кіловат-годин.

Дату випуску нової моделі виробник не повідомив, адже проєкт знаходиться ще на початковому етапі.

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25 01 2021 09:50
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