ЄС запропонував Китаю чіткий спосіб уникнути мита на електромобілі – Politico

Якщо Китай відмовиться від субсидій, ЄС не зашкодить його експорту електромобілів.

Мита, оголошені Європейською комісією на китайські електромобілі в середу 12 червня — вищі, ніж очікувалося, аж 38,1% — офіційно набудуть чинності з 5 липня. Пекін вже погрожував подати позов до Світової організації торгівлі й вжити заходів у відповідь проти торгівлі європейською свининою й автомобілями з великими двигунами. Але ще не пізно уникнути мит, кажуть лідери ЄС, вирішивши проблему величезних китайських субсидій, яким вони намагаються протидіяти.

Про це пише Politico.

"Наша мета — залучити Китай і змусити Пекін змінити курс і розв'язати проблеми в їхньому першоджерелі", — заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн лідерам країн G7 на саміті G7 в Італії в п'ятницю 14 червня.

У своєму розслідуванні щодо Китаю торговельне відомство ЄС виявило, що субсидії вливаються в усі сфери — від переробки літію до транспортування зібраних автомобілів до Європи. Китайські компанії, що виробляють літієві батареї, наприклад, діють як філії уряду, за словами представника ЄС.

Високопоставлений чиновник Єврокомісії сказав Politico, що ці компанії поводяться "як державні органи, що реалізують національну політику. Вони повинні забезпечити стабільне постачання літієвих залізофосфатних батарей виробникам електромобілів за ціною нижче ринкової".

Субсидії також надаються на муніципальному та провінційному рівнях, наприклад, у формі зелених облігацій або безкоштовних прав на землекористування. Мікко Хуотарі, виконавчий директор берлінського аналітичного центру Merics каже, що скасування субсидій у Китаї є "нереальним", оскільки вони є дуже поширеним явищем.

Оскільки ЄС чітко усвідомлює, що Китай не зможе або не захоче змінити власну систему субсидій, він сподівається на реальний діалог про те, як повинна працювати торгівля в майбутньому. Також під питанням є те, як зменшити величезний дефіцит між двома сторонами, і як Китай може почати працювати над тим, щоб стимулювати споживання, а не промисловість для свого зростання.