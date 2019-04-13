ФІФА дозволить зупиняти матчі через вияви расизму

"Ми представили так звану трьохетапну процедуру на наших турнірах: механізм, що дає змогу суддям скасовувати матчі в разі дискримінаційних інцидентів"

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) планує запровадити новий механізм боротьби з виявами расизму аж до зупинки матчу.

"Ми представили так звану трьохетапну процедуру на наших турнірах: механізм, що дає змогу суддям скасовувати матчі в разі дискримінаційних інцидентів. ФІФА закликає всі асоціації, ліги, клуби та дисциплінарні органи прийняти таку саму процедуру, а також ставитися з нульовою терпимістю до випадків расизму у футболі, застосовувати жорсткі санкції за будь-яку подібну поведінку", - заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно, повідомляє LB.ua.

Він сказав, що федерація готова зробити все від неї залежне, щоб викорінити расизм і будь-які інші форми дискримінації у футболі.

Нагадаємо, у березні київське "Динамо" потрапило в расистський скандал через своїх уболівальників, які, за твердженням "Челсі", ображали гравця лондонців Каллума Хадсона-Одоі.