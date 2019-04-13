Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

ФІФА дозволить зупиняти матчі через вияви расизму

"Ми представили так звану трьохетапну процедуру на наших турнірах: механізм, що дає змогу суддям скасовувати матчі в разі дискримінаційних інцидентів"
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) планує запровадити новий механізм боротьби з виявами расизму аж до зупинки матчу.
ФІФА дозволить зупиняти матчі через вияви расизму Фото: EPA/UPG

"Ми представили так звану трьохетапну процедуру на наших турнірах: механізм, що дає змогу суддям скасовувати матчі в разі дискримінаційних інцидентів. ФІФА закликає всі асоціації, ліги, клуби та дисциплінарні органи прийняти таку саму процедуру, а також ставитися з нульовою терпимістю до випадків расизму у футболі, застосовувати жорсткі санкції за будь-яку подібну поведінку", - заявив президент ФІФА  Джанні Інфантіно, повідомляє LB.ua.

Він сказав, що федерація готова зробити все від неї залежне, щоб викорінити расизм і будь-які інші форми дискримінації у футболі.

Нагадаємо, у березні київське "Динамо" потрапило в расистський скандал через своїх уболівальників, які, за твердженням "Челсі", ображали гравця лондонців Каллума Хадсона-Одоі.    

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 04 2019 21:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Let

Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат Гассієв

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.