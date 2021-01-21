СПОРТ НОВИНИПричетні до організації Суперліги будуть відсторонені від змагань ФІФА і континентальних турнірів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ФІФА не визнаватиме створення Європейської Суперліги
ФІФА визнає тільки Клубний чемпіонат світу як єдиний турнір міжконтинентального масштабу
фіфа
ФІФА виступила з офіційною заявою з приводу можливого створення Європейської Суперліги на своєму сайті, повідомляє "Укрінформ".
Міжнародна федерація футболу разом з шістьма конфедерациями (АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, ОФК і УЄФА) не визнаватиме ніякі змагання під егідою Суперліги.
Будь-які клуби або гравці, причетні до організації турнірів під егідою Суперліги, будуть відсторонені від змагань ФІФА і шести вищевказаних конфедерацій.
ФІФА визнає тільки Клубний чемпіонат світу як єдиний турнір міжконтинентального масштабу, а також всі клубні змагання, організацією яких займаються конфедерації.
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21 01 2021 16:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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