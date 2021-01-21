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ФІФА не визнаватиме створення Європейської Суперліги

ФІФА визнає тільки Клубний чемпіонат світу як єдиний турнір міжконтинентального масштабу
Причетні до організації Суперліги будуть відсторонені від змагань ФІФА і континентальних турнірів.
ФІФА не визнаватиме створення Європейської Суперліги фіфа

ФІФА виступила з офіційною заявою з приводу можливого створення Європейської Суперліги на своєму сайті, повідомляє "Укрінформ".

Міжнародна федерація футболу разом з шістьма конфедерациями (АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, ОФК і УЄФА) не визнаватиме ніякі змагання під егідою Суперліги.

Будь-які клуби або гравці, причетні до організації турнірів під егідою Суперліги, будуть відсторонені від змагань ФІФА і шести вищевказаних конфедерацій.

ФІФА визнає тільки Клубний чемпіонат світу як єдиний турнір міжконтинентального масштабу, а також всі клубні змагання, організацією яких займаються конфедерації.

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21 01 2021 16:44
ТЕГИ: ФІФА, футбол, FIFA
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