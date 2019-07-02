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Фігурант Tinder-скандалу політтехнолог Петров став 42-им кандидатом у президенти

У листопаді Петров засвітився в секс-скандалі з начальником департаменту Нацполіції Варченком
Центральна виборча комісія зареєструвала політтехнолога і телеведучого Володимира Петрова кандидатом в Президенти на вибори 31 березня.
Фігурант Tinder-скандалу політтехнолог Петров став 42-им кандидатом у президенти Фото: з вільних джерел

Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні ЦВК, інформують "Українські новини".

Петров 1977 року народження, продюсер "Люмпен продакшн", самовисуванець.

У листопаді 2018 його затримали за підозрою в порушенні недоторканності приватного життя заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Національної поліції Олександра Варченка, чиє ім'я було використано в секс-скандалі про домагання до студентки.

У той же час суд відмовився заарештувати Петрова і відпустив його під цілодобовий домашній арешт. Другий затриманий у цій справі - блогер Олександр Барабошко - був заарештований на два місяці з заставою в 3 млн гривень і незабаром вийшов на свободу.

Всього станом на четвер ЦВК зареєструвала 42 кандидатів у Президенти.

На розгляді комісії залишилися документи від кількох осіб, серед яких журналіст Дмитро Гнап, який очолював проект розслідувань "Слідство.інфо", і лідер партії "Розумна сила" Олександр Соловйов, повторно подав документи після відмови в реєстрації через наявність в передвиборчій програмі положень, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, 29 листопада Військова прокуратура затримала відомого київського політтехнолога Володимира "Люмпена" Петрова. Його вважають відповідальним за організацію фейку про домагання керівника Департаменту захисту економіки Олександра Варченка до студентки КПІ Наталії Бурейко.

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07 02 2019 19:58
ТЕГИ: вибори, ЦВК
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