Фігуранти "справи 2 травня" Долженков і Мефьодов вийшли на волю

Учасники подій 2 травня 2014 року в Одесі Сергій Долженков і Євген Мефьодов вийшли з СІЗО під заставу в розмірі 153 тисяч гривень кожен.

Гроші на заставу зібрали в проросійській партії "Опозиційна платформа - За життя" за участю депутата Верховної Ради Миколи Скорика, повідомляє LB.ua.

Звільнення Мефьодова та Долженкова стало можливим завдяки тому, що наприкінці червня Конституційний Суд України за скаргою нардепа Надії Савченко визнав неконституційним обрання запобіжного заходу для підозрюваних у державній зраді та тероризмі винятково у вигляді арешту. 16 серпня Центральний районний суд Миколаєва підкорився цій вимозі і призначив їм заставу в розмірі 153 тисячі гривень.

Як відомо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.

Тоді в Одесі під час масових заворушень загинуло 48 осіб і понад 200 людей було поранено. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.

3 травня 2014 року СБУ повідомила про затримання кількох громадян РФ, яких підозрюють в участі в масових заворушеннях напередодні. Серед них Мефйодов Євген Ігорович, 1983 року народження, уродженець м. Йошкар-Ола.

Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.