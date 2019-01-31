Фіктивні аварії і списаний газ: СБУ викрила схему керівництва "Запоріжгазу"

Лише за один квартал вартість завищеного обсягу втраченого природного газу внаслідок нібито аварій становить понад 26 мільйонів гривень

Співробітники Служби безпеки України викрили протиправний механізм, через який керівництво ПАТ "Запоріжгаз" завдало державі багатомільйонні збитки.

Це відбулося в межах комплексу заходів із захисту критичної інфраструктури у нафтогазовій сфері, інформує СБУ.

Оперативники встановили, що менеджмент "Запоріжгазу", блокуючим пакетом акцій якого володіє НАК "Нафтогаз України", "штучно списував спожитий природній газ як виробничо-технологічні витрати та ненормовані втрати під виглядом фейкових технічних аварій".

За висновками профільних експертів лише за один квартал вартість завищеного обсягу втраченого природного газу внаслідок нібито аварій становить понад 26 мільйонів гривень.

Співробітники СБУ задокументували, що протиправні дії посадовців призвели до необхідності покриття штучно створених збитків за рахунок державного бюджету та звичайних споживачів.

"Під час санкціонованих слідчих дій в офісних приміщеннях товариства правоохоронці вилучили, зокрема, підроблені акти технічних аварій, звіти з внесеними неправдивими даними, що підтверджують проведення оборудки", – заявляє СБУ.

У межах відкритого кримінального провадження голові правління ПАТ "Запоріжгаз" оголошено про підозру за ч. 2 ст. 364-1 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України і відсторонено від посади.

Нагадаємо, що детективи НАБУ під керівництвом САП повідомили колишньому керівнику ДП "Укркосмос" про підозру у зловживанні своїм службовим становищем.