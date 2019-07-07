Філарет дав інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Росія-24"
Спеціальний репортаж журналістки Анни Афанасьєвої під назвою "Нічого святого" опублікували 6 липня на YouTube.
"Пропагандистка Ганна Афанасьєва не тільки спокійно працює в центрі Києва, а й записує інтерв'ю з Філаретом. А Філарет їй розповідає про те, чому отриманий нами томос - поганий і неправильний. Не знаю, що тут можна додати, шановні патріоти", - написав у Фейсбук український журналіст Мілан Леліч, який першим звернув увагу на інтерв'ю.
У розмові з російською журналісткою Філарет розповів про свої претензії до отриманого Україною Томосу. Почесний патріарх висловив незгоду з назвою нової церкви, а також із змістом томосу.
"Якби було порушено питання про те, що я відстороняюся від управління церквою, я б на такі умови не пішов", - сказав Філарет.
На питання журналістки: "чи правильно я розумію, що вас фактично обдурили?". Патріарх відповів ствердно: "і президент обдурив, і митрополит Епіфаній".
Нагадаємо, що 20 червня в Києві була відновлена Українська православна церква Київського патріархату на чолі з Філаретом. Разом з ним від ПЦУ відкололися два архієреї з Росії - архієпископ Білгородський і Обоянський Іоасаф (Шибаєв) і єпископ Валуйський Петро (Москальов). В цей же день було обрано ще двох майбутніх єпископів УПЦ КП - архімандрит Андрій (Маруцак) і ієромонах Ілля (Зеленський).
24 червня Синод ПЦУ відсторонив Філарета від управління Київською єпархією, але в знак визнання минулих заслуг зберіг за ним місце в єпископаті. Філарет відмовився визнавати рішення "так званої ПЦУ".
Уся УПЦ Київського патріархату, як і вся Українська автокефальна православна церква 15 грудня 2018 року об'єдналася в помісну Православну церкву України. Відповідно, ніякі рішення, розпорядження або інші документи, видані від імені Київського патріархату або її статутних органів після реєстрації Київської митрополії ПЦУ 30 січня 2019 року, не мають канонічної та юридичної сили і не підлягають виконанню.
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