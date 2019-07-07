"Якби було порушено питання про те, що я відстороняюся від управління церквою, я б на такі умови не пішов"

Почесний патріарх Філарет дав інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Росія-24".

Спеціальний репортаж журналістки Анни Афанасьєвої під назвою "Нічого святого" опублікували 6 липня на YouTube.

"Пропагандистка Ганна Афанасьєва не тільки спокійно працює в центрі Києва, а й записує інтерв'ю з Філаретом. А Філарет їй розповідає про те, чому отриманий нами томос - поганий і неправильний. Не знаю, що тут можна додати, шановні патріоти", - написав у Фейсбук український журналіст Мілан Леліч, який першим звернув увагу на інтерв'ю.

У розмові з російською журналісткою Філарет розповів про свої претензії до отриманого Україною Томосу. Почесний патріарх висловив незгоду з назвою нової церкви, а також із змістом томосу.

"Якби було порушено питання про те, що я відстороняюся від управління церквою, я б на такі умови не пішов", - сказав Філарет.

На питання журналістки: "чи правильно я розумію, що вас фактично обдурили?". Патріарх відповів ствердно: "і президент обдурив, і митрополит Епіфаній".

Нагадаємо, що 20 червня в Києві була відновлена Українська православна церква Київського патріархату на чолі з Філаретом. Разом з ним від ПЦУ відкололися два архієреї з Росії - архієпископ Білгородський і Обоянський Іоасаф (Шибаєв) і єпископ Валуйський Петро (Москальов). В цей же день було обрано ще двох майбутніх єпископів УПЦ КП - архімандрит Андрій (Маруцак) і ієромонах Ілля (Зеленський).

24 червня Синод ПЦУ відсторонив Філарета від управління Київською єпархією, але в знак визнання минулих заслуг зберіг за ним місце в єпископаті. Філарет відмовився визнавати рішення "так званої ПЦУ".

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