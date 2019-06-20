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Філарет відновив діяльність Київського патріархату

Так званий помісний "Собор" УПЦ Київського патріархату" постановив відновити існування ліквідованої церкви і скасував визнання Православної церкви України
Зокрема, "Собор" відмінив постанову помісного собору 15 грудня 2018 року, де об’єдналося українське православ’я і була ліквідована УПЦ КП.
Філарет відновив діяльність Київського патріархату Фото: lb.ua

Прихильники патріарха Філарета стверджують, що ніякого собору 15 грудня не було, інформують в "УП".

"Це був не помісний собор, а зібрання підписів архієреїв, одного священника та двох мирян про умовну ліквідацію УПЦ КП, на вимогу вселенського Константинопольського патріарха Варфоломія", - йдеться в рішенні "Собору" Філарета від 20 червня.

"Помісний собор заявляє і постановляє, що УПЦ КП, зареєстрована державним органом та продовжує існування і діяльність", - додали за підсумками так званого собору.

Також на з’їзді підтвердили, що главою УПЦ КП залишається Філарет.

У ліквідованій патріархії вважають, що томос про автокефалію "не відповідає статуту автокефальних церков і тому ставить УПЦ в залежність від Константинопольського патріархату".

"Нас не влаштовує зміст томосу про автокефалію Православної церкви України", - зазначили у постанові собору ліквідованої церкви.

Відзначимо, що на початок з'їзду на "Соборі" не було жодного українського архієрея. Більшість із архієреїв колишньої УПЦ КП, яка на об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року влилась у ПЦУ, проігнорували заклики патріарха Філарета.

Нагадаємо, 20 червня у Володимирському соборі відбувся так званий помісний "Собор Української православної церкви Київського патріархату".

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20 06 2019 14:51
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