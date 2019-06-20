У Києві збираються на "собор Філарета", - ФОТО
У приміщенні храму рядами встановлені стільці, які поступово заповнюють священики та миряни, повідомляє "Українська правда".
Скільки точно архієреїв прибуло на "собор", наразі точно не відомо. Попередньо є інформація, що присутній митрополит Білгородський Іоасаф (живе і служить у Росії, має паспорт РФ - ред).
Фото:"Українська правда"
Більшість із архієреїв колишньої УПЦ КП, яка на об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року влилась у ПЦУ, проігнорували заклики патріарха Філарета. Наразі на "соборі" немає жодного українського архієрея.
Додамо, Почесний патріарх Православної церкви України Філарет (Денисенко) скликає помісний собор Київського патріархату на 20 червня.
"Цей Томос ми не приймаємо, тому що ми не знали змісту Томосу, який нам дали. Якби ми знали зміст, то 15 грудня то не голосували б за автокефалію. Бо нам не потрібно переходити з однієї залежності під іншу. Московський патріархат служить інтересам Москви, ПЦУ служить грекам. А хто служитиме Україні?", - заявив Філарет.
Раніше почесний патріарх Філарет заявив про своє право скликати Собор для зміни статуту помісної церкви.
В свою чергу, Епіфаній вказав на відсутність підстав для скликання Помісного Собору і зміни статуту ПЦУ, оскільки через це помісна церква може втратити Томос.
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