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Філарет скликає собор Київського патріархату на 20 червня

Колишній предстоятель відмовився визнати розпуск УПЦ КП
Почесний патріарх Православної церкви України Філарет (Денисенко) скликає помісний собор Київського патріархату на 20 червня.
Філарет скликає собор Київського патріархату на 20 червня Фото: ukrinform.ua

"Ми скликаємо помісний собор, на якому не затвердимо рішення того собору, який був 15 грудня 2018 року. Отже, він для нас не є обов'язковим. Цим ми покажемо, що Київський патріархат був, є і буде. Собор ми скликаємо на 20 червня", - оголосив Філарет, повідомляє LB.ua.

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет також заявив, що не приймає Томос, оскільки до отримання не був ознайомлений з його змістом.

"Цей Томос ми не приймаємо, тому що ми не знали змісту Томосу, який нам дали. Якби ми знали зміст, то 15 грудня то не голосували б за автокефалію. Бо нам не потрібно переходити з однієї залежності під іншу. Московський патріархат служить інтересам Москви, ПЦУ служить грекам. А хто служитиме Україні?", - заявив Філарет.

Нагадаємо, що раніше почесний патріарх Філарет заявив про своє право скликати Собор для зміни статуту помісної церкви.

В свою чергу, Епіфаній вказав на відсутність підстав для скликання Помісного Собору і зміни статуту ПЦУ, оскільки через це помісна церква може втратити Томос.

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11 06 2019 12:12
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