Епіфаній назвав об'єднання ПЦУ з УГКЦ "теоретично можливим"

"Загалом багато хто прагне й говорить про те, що ці церкви мають у майбутньому об'єднатися. Але для того, щоб об'єднатися, треба прийти до діалогу. Зараз ми тісно співпрацюємо"

Для вивчення питання про можливе об'єднання українських православних церков східного і західного обрядів між ними спочатку має бути проведений відповідний діалог.

"Загалом багато хто прагне й говорить про те, що ці церкви мають у майбутньому об'єднатися. Але для того, щоб об'єднатися, треба прийти до діалогу. Зараз ми тісно співпрацюємо. Ми спільно втілюємо певні проекти, беремо участь у спільних заходах", - зазначив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, повідомляє LB.ua.

За словами предстоятеля, питання об'єднання двох конфесій порушувалося ним під час його зустрічі з главою УГКЦ.

"На зустрічі з Блаженнішим Святославом ми говорили про подальше поглиблення нашої співпраці. У цій співпраці ми прийдемо до діалогу, а вже діалог визначить, чи зможемо ми об'єднатися. Теоретично це в майбутньому можливо. Але це залежить від того, як ми будемо співпрацювати, підтримувати ці дружні стосунки, прагнути до єдності... У майбутньому всі православні мають об'єднатися в єдину Церкву", - наголосив Епіфаній.

Раніше в ПЦУ зазначали, що православні та греко-католики мають розбіжності в доктринальних і історичних питаннях, і було б помилкою як переоцінювати це, так і недооцінювати.

Нагадаємо, раніше Глава УГКЦ Блаженніший Святослав заявив, що Українська Греко-Католицька Церква не збирається приєднуватися до новоствореної помісної церкви в разі отримання томосу.