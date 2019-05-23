Філарет: Якби ми наперед знали зміст томосу, ми б не погодились

За словами Філарета, томос ставить ПЦУ "майже в таку ж залежність, в якій перебуває Українська православна церква (Московського патріархату) від Москви"

Почесний патріарх Української православної церкви Філарет заявляє, що якби українські церкви наперед знали зміст томосу, то вони б на нього не погодились.

"Склалося об'єднання єдиної української православної церкви. На підставі цього об'єднання константинопольський патріарх дав нам томос про автокефалію. Але ми на Соборі не знали його змісту. Дізналися вже після об'єднання. Якби ми знали зміст цього томосу, то ми не погодилися б на такий томос", - сказав він в інтерв'ю "Настоящеему времени" (проект Радіо Свобода за участі "Голосу Америки").

За словами Філарета, томос ставить ПЦУ "майже в таку ж залежність, в якій перебуває Українська православна церква (Московського патріархату) від Москви".

"Якщо Українська православна церква, то це означає, що всі українці, які живуть на території України або в еміграції – в Європі, Америці, Канаді, Австралії, Латинській Америці, які входять в Київський патріархат, то вони є нашою паствою, нашої частиною. А томос нам говорить: "Ні, ці українці, які вам належали, тепер належать не вам, а належать тепер Константинопольському патріархату", - розповів Філарет.

Він також не погоджується з іншим пунктом томосу – щодо мира.

"У томосі сказано, що ми не маємо права варити миро. Миро – це святиня, без якої не відбувається таїнство миропомазання. Якщо ми миро повинні отримувати з Константинополя, зі Стамбула, то значить, ми залежні", - сказав почесний патріарх.

Третім суперечливим пунктом томосу, за його словами, є те, що якщо виникають конфліктні ситуації в ПЦУ, то їх вирішує Константинопольський патріархат.

"Три пункти, які відбирають у нас права автокефальної церкви. За назвою ми – автокефальна, а на ділі ми залежна від Константинопольського патріархату церква. Так само, як Українська православна церква Московського патріархату має незалежність в управлінні, але входить до складу Московського патріархату", - пояснив Філарет.

Він додав, що у жодної автокефальної церкви, яка отримала томос про автокефалію від Константинопольського патріархату, немає таких пунктів.

"Ми не відмовляємося від томосу, але не будемо виконувати ці три умови, які записані в томосі. Не будемо виконувати", - сказав Філарет, відзначивши, що зокрема, вони варитимуть миро, коли виникне така потреба.

Водночас Філарет заперечує, що виникає новий розкол у церкві.

"Розколу немає, тільки різний підхід. Одні хочуть зберегти Київський патріархат, а інші хочуть знищити його. У нас не розкол. Є розбіжності в питаннях будівництва Української православної церкви", - підсумував почесний патріарх.

Нагадаємо, що раніше почесний патріарх Філарет заявив про своє право скликати Собор для зміни статуту помісної церкви.

В свою чергу, Епіфаній вказав на відсутність підстав для скликання Помісного Собору і зміни статуту ПЦУ, оскільки через це помісна церква може втратити Томос.

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