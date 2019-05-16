На Священному синоді у травні розглянуть конфлікт у ПЦУ

За словами Епіфанія, загалом на синоді буде обговорюватися загальний стан справ у церкві, а також конфлікт між предстоятелем ПЦУ і почесним патріархом Філаретом.

"Так, ми плануємо 24-го (травня, - ред) провести засідання Священного синоду", - сказав предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв’ю "ВВС News Україна", йдеться в "УП".

"Звичайно, що якщо ми керуємося колегіально, то відповідно на Священному синоді будуть розглядатися різні питання, і будуть винесені певні рішення, які стосуються нашої єдності. Бо я як предстоятель, і Священний синод покликаний все робити задля того, щоб у церкві панувала єдність і мир. Ми не будемо нічого робити того, що руйнує нашу єдність", - сказав Епіфаній.

Він також додав, що на синоді не планують розглядати зміни до статуту, або відправку Філарета на покій, про що заявляв сам патріарх.

"Навпаки, я як предстоятель, захищав патріарха Філарета. І завдяки моїй позиції йому залишили місто Київ і все те, чим він керує зараз. Тому говорити про те, що хтось хотів відправити його на спокій – це відверта неправда", - сказав Епіфаній.

Він нагадав, що згідно з нормами нового статуту, той чи інший архієрей обирається на кафедру по життєво.

"Але якщо будуть якісь непорозуміння чи вчинені певні дії – це буде розглядатись і Священним синодом, і церковним судом, після якого будуть прийматися відповідні рішення за статутом", - сказав предстоятель ПЦУ.

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