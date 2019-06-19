ПЦУ проведе форум єдності паралельно із собором Філарета

Православна церква України 20 червня проведе всеукраїнський церковно-громадський форум єдності українського православ'я. Він буде проходити паралельно із собором Київського патріархату, який скликав почесний патріарх ПЦУ Філарет (Денисенко).

"Форум покликаний донести суспільству месидж про необхідність і важливість церковної єдності в умовах сучасної України і констатувати, що шлях, окреслений томосом Константинопольської Матері-Церкви про автокефалію Православної церкви України, на сьогодні є єдино вірним і канонічним, який приведе до визнання Православної церкви України помісною церквою-сестрою в родині інших помісних церков", - йдеться в анонсі заходу, повідомляє LB.ua.

Форум проводять із благословення предстоятеля ПЦУ Епіфанія (Думенка).

Він буде проходити в конференц-залі біля Спасо-Преображенського собору в Києві і розпочнеться об 11:00.

Нагадаємо, згідно з офіційною заявою релігійної організації, Київський патріархат припинив своє існування в грудні 2018 року, а отже, проведення будь-яких заходів від його імені є незаконними.

Тому, духівництво закликають не брати участь у соборі Філарета.

Додамо, Почесний патріарх Православної церкви України Філарет (Денисенко) скликає помісний собор Київського патріархату на 20 червня.

"Цей Томос ми не приймаємо, тому що ми не знали змісту Томосу, який нам дали. Якби ми знали зміст, то 15 грудня то не голосували б за автокефалію. Бо нам не потрібно переходити з однієї залежності під іншу. Московський патріархат служить інтересам Москви, ПЦУ служить грекам. А хто служитиме Україні?", - заявив Філарет.

Раніше почесний патріарх Філарет заявив про своє право скликати Собор для зміни статуту помісної церкви.

В свою чергу, Епіфаній вказав на відсутність підстав для скликання Помісного Собору і зміни статуту ПЦУ, оскільки через це помісна церква може втратити Томос.

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