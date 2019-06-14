Духівництво закликають не брати участь у соборі Філарета

Згідно з офіційною заявою релігійної організації, Київський патріархат припинив своє існування в грудні 2018 року, а отже, проведення будь-яких заходів від його імені є незаконними.

"Почесний Патріарх Філарет не має права одноосібно скликати "Помісний Собор УПЦ КП" ані за Статутом Православної Церкви України, ані навіть за пипиненим Статутом УПЦ КП. Самовільне та позастатутне проведення зборів невизначеної групи не уповноважених осіб з присвоєнням цим зборам назви "Собору" означатиме церковне розділення та відділення організаторів та учасників таких зборів від Православної Церкви України з усіма канонічними та юридичними наслідками", – застерігають у ПЦУ, йдеться в "Радіо Свобода".

Керівництво установи просить вірян і духівництво "не брати жодної участі у заходах і діях, які руйнують єдність Помісної УПЦ".

У ПЦУ також прокоментували заяви Філарета щодо томосу про автокефалію української церкви. Згідно з коментарем, почесний патріарх знав про зміст документу, який не відрізняється від томосів, отриманих іншими помісними церквами.

"Проголошення лише зараз негативних оцінок, цілком суголосних з пропагандою проти Томосу зі сторони Московського патріархату, викликає здивування і глибоке несприйняття в Церкві та суспільстві", – йдеться в заяві ПЦУ.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що православна церква України застерегла почесного патріарха Філарета від проведення собору Київського патріархату й попередила, що участь у ньому буде означати розкол.

Додамо, Почесний патріарх Православної церкви України Філарет (Денисенко) скликає помісний собор Київського патріархату на 20 червня.

"Цей Томос ми не приймаємо, тому що ми не знали змісту Томосу, який нам дали. Якби ми знали зміст, то 15 грудня то не голосували б за автокефалію. Бо нам не потрібно переходити з однієї залежності під іншу. Московський патріархат служить інтересам Москви, ПЦУ служить грекам. А хто служитиме Україні?", - заявив Філарет.

Раніше почесний патріарх Філарет заявив про своє право скликати Собор для зміни статуту помісної церкви.

В свою чергу, Епіфаній вказав на відсутність підстав для скликання Помісного Собору і зміни статуту ПЦУ, оскільки через це помісна церква може втратити Томос.

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