ПЦУ готова відлучити Філарета в разі проведення собору Київського патріархату

Православна церква України застерегла почесного патріарха Філарета від проведення собору Київського патріархату й попередила, що участь у ньому буде означати розкол.

"Самовільне та позастатутне проведення зборів невизначеної групи неуповноважених осіб з присвоєнням цьому зібранню назви "Собору" означатиме церковне розділення і відділення організаторів і учасників таких зібрань від Православної церкви України з усіма канонічними і юридичними наслідками", - йдеться на сайті ПЦУ, повідомляє LB.ua.

Православна церква наголосила, що Філарет не має права одноосібно скликати "Помісний Собор УПЦ КП" ні за статутом Православної церкви України, ні навіть за статутом УПЦ КП, що припинила свою діяльність.

"Усіх ієрархів, духовенство і вірян, які бажають блага для Церкви та України, закликаємо не брати жодної участі в заходах і діях, які руйнують єдність помісної Православної церкви", - сказав він.

Нагадаємо, Почесний патріарх Православної церкви України Філарет (Денисенко) скликає помісний собор Київського патріархату на 20 червня.

"Цей Томос ми не приймаємо, тому що ми не знали змісту Томосу, який нам дали. Якби ми знали зміст, то 15 грудня то не голосували б за автокефалію. Бо нам не потрібно переходити з однієї залежності під іншу. Московський патріархат служить інтересам Москви, ПЦУ служить грекам. А хто служитиме Україні?", - заявив Філарет.

Раніше почесний патріарх Філарет заявив про своє право скликати Собор для зміни статуту помісної церкви.

В свою чергу, Епіфаній вказав на відсутність підстав для скликання Помісного Собору і зміни статуту ПЦУ, оскільки через це помісна церква може втратити Томос.

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