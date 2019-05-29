Епіфаній оголосив документи Філарета від імені УПЦ КП недійсними
"Будь-які документи і розпорядження від імені релігійного об'єднання УПЦ КП, яке припинило свою діяльність, видані після 30 січня 2019 року, є недійсними і не підлягають виконанню в Українській православній церкві (Православній церкві України)", - йдеться в указі предстоятеля від 29 травня.
Фото: pomisna.info
Цим же указом Епіфаній прийняв у своє особисте підпорядкування парафію Покрова Пресвятої Богородиці в Солом'янському районі Києва, настоятелем якого є протоієрей Олександр Трофимлюк.
Нагадаємо, Філарет наполягає, що УПЦ КП досі існує і він її патріарх. На початку травня 2019 року з'ясувалося, що Філарет продовжує користуватися офіційними бланками Київського патріархату, видає від імені цієї структури ордени і медалі, публікує від імені Київського патріархату розпорядження і вимагає їх виконання від єпископів і священиків новоствореної ПЦУ.
24 травня на синоді Православної церкви України Філарета намагалися переконати, що УПЦ КП більше не існує, але не змогли цього зробити.
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