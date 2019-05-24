Філарет на синоді відмовився підтримувати Епіфанія, - ВІДЕО
За словами блаженнійшого всі інші учасники синоду одностайно проголосували за висловлення підтримки йому як предстоятелю (єдиний, хто не підтримав цей пункт, – Філарет).
"Святіший патріарх Філарет засвідчив: те, що він оприлюднив, він засвідчив і на засіданні Священного синоду, тобто що існує Київський патріархат, хоча всі ми намагалися довести, переконати, що зараз юридично і фактично вже немає Української православної церкви Київського патріархату", – сказав Епіфаній після завершення собору ПЦУ.
"Певною мірою ми дискутували, розмовляли, переконували, але святійший патріарх Філарет, на жаль, залишається утверджений у своїй думці", – додав він.
Митрополит також назвав неправдою інформацію, що на першому синоді ПЦУ хотіли відправити Філарета на спокій.
"Це неправда. Я сам відстоював позицію святішого, щоб йому залишити ті парафії, які в нього були до собору. І так і було вирішено".
Епіфаній про поведінку Філарета pic.twitter.com/qRNBjAT6dR— Roman Romaniuk (@romromaniuk) 24 мая 2019 г.
Епіфаній пояснив, що частково через це виникли певні фінансові складності у ПЦУ, оскільки найбільш прибуткові парафії залишились в управлінні Філаретом.
Члени синоду прийняли рішення, що ПЦУ буде керуватися статутом, який ухвалили в Софії 15 грудня 2018 року. Це рішення також не підтримав Філарет, який не змінив своєї думки щодо діяльності Української православної церкви Київського патріархату.
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Нагадаємо, що почесний патріарх Української православної церкви Філарет заявляє, що якби українські церкви наперед знали зміст томосу, то вони б на нього не погодились.
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