Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Філарет на синоді відмовився підтримувати Епіфанія, - ВІДЕО

Синод ПЦУ не зміг переконати Філарета в тому, що Київського патріархату більше немає
Почесний патріарх ПЦУ Філарет не захотів висловлювати підтримку предстоятелю церкви митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.
Філарет на синоді відмовився підтримувати Епіфанія, - ВІДЕО Фото: news-front.info

За словами блаженнійшого всі інші учасники синоду одностайно проголосували за висловлення підтримки йому як предстоятелю (єдиний, хто не підтримав цей пункт, – Філарет).

"Святіший патріарх Філарет засвідчив: те, що він оприлюднив, він засвідчив і на засіданні Священного синоду, тобто що існує Київський патріархат, хоча всі ми намагалися довести, переконати, що зараз юридично і фактично вже немає Української православної церкви Київського патріархату", – сказав Епіфаній після завершення собору ПЦУ.

"Певною мірою ми дискутували, розмовляли, переконували, але святійший патріарх Філарет, на жаль, залишається утверджений у своїй думці", – додав він.

Митрополит також назвав неправдою інформацію, що на першому синоді ПЦУ хотіли відправити Філарета на спокій.

"Це неправда. Я сам відстоював позицію святішого, щоб йому залишити ті парафії, які в нього були до собору. І так і було вирішено".

 

Епіфаній пояснив, що частково через це виникли певні фінансові складності у ПЦУ, оскільки найбільш прибуткові парафії залишились в управлінні Філаретом.

Члени синоду прийняли рішення, що ПЦУ буде керуватися статутом, який ухвалили в Софії 15 грудня 2018 року. Це рішення також не підтримав Філарет, який не змінив своєї думки щодо діяльності Української православної церкви Київського патріархату.

Читайте також: Чудеса православні або битва Патріархів

Нагадаємо, що почесний патріарх Української православної церкви Філарет заявляє, що якби українські церкви наперед знали зміст томосу, то вони б на нього не погодились.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 05 2019 15:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.