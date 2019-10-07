Філарет каже, що краще б не давав інтерв’ю "ворожому" каналу "Росія24"

"Я даю інтерв’ю всім, хто до мене звертається. Та я не думав, що буде така негативна реакція на інтерв’ю, яке я давав ворожому каналу"

Почесний патріарх Філарет стверджує, що не знав, що його інтерв’ю пропагандистському каналу "Росія24" викличе таку негативну реакцію у суспільстві. І якби передбачив таке, він би ймовірно відмовився від інтерв’ю.

"Я даю інтерв’ю всім, хто до мене звертається. Та я не думав, що буде така негативна реакція на інтерв’ю, яке я давав ворожому каналу", - сказав Філарет, повідомляє "Громадське".

Разом з тим він звинуватив українські ЗМІ у тому, що "вони перекручують мої слова, або вибирають ті чи інші слова і дають свої коментарі" і спрямовані на "знищення Київського патріархату".

"Цьому ворожому каналу дав інформацію правдиву", і підкреслив, що "він не перекрутив те що я сказав. І це уже має велике значення, тому що світ, хоч і через ворожий голос але почув правду. Одні звертають увагу на те кому дав інтерв’ю, а другі звертають, що сказав патріарх. Так ось треба звертати увагу на те, що сказав патріарх, а не кому сказав", - наголосив Філарет.

Водночас, він зауважив, що можливо він "помилився в цьому, що дав інтерв’ю такому каналу".

Нагадаємо, що раніше Філарет дав інтерв’ю "Росії 24", де розкритикував Томос та ПЦУ.

Своєю чергою, у ПЦУ заявили, що Філарет занедужав, а хвороба зробила його фактичним союзником Москви в боротьбі проти Томосу.