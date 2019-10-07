Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Філарет каже, що краще б не давав інтерв’ю "ворожому" каналу "Росія24"

"Я даю інтерв’ю всім, хто до мене звертається. Та я не думав, що буде така негативна реакція на інтерв’ю, яке я давав ворожому каналу"
Почесний патріарх Філарет стверджує, що не знав, що його інтерв’ю пропагандистському каналу "Росія24" викличе таку негативну реакцію у суспільстві. І якби передбачив таке, він би ймовірно відмовився від інтерв’ю.
Філарет каже, що краще б не давав інтерв’ю "ворожому" каналу "Росія24" Фото: ukrinform.ua

"Я даю інтерв’ю всім, хто до мене звертається. Та я не думав, що буде така негативна реакція на інтерв’ю, яке я давав ворожому каналу", - сказав Філарет, повідомляє "Громадське".

Разом з тим він звинуватив українські ЗМІ у тому, що "вони перекручують мої слова, або вибирають ті чи інші слова і дають свої коментарі" і спрямовані на "знищення Київського патріархату".

"Цьому ворожому каналу дав інформацію правдиву", і підкреслив, що "він не перекрутив те що я сказав. І це уже має велике значення, тому що світ, хоч і через ворожий голос але почув правду. Одні звертають увагу на те кому дав інтерв’ю, а другі звертають, що сказав патріарх. Так ось треба звертати увагу на те, що сказав патріарх, а не кому сказав", - наголосив Філарет.

Водночас, він зауважив, що можливо він "помилився в цьому, що дав інтерв’ю такому каналу".

Нагадаємо, що раніше Філарет дав інтерв’ю "Росії 24", де розкритикував Томос та ПЦУ.

Своєю чергою, у ПЦУ заявили, що Філарет занедужав, а хвороба зробила його фактичним союзником Москви в боротьбі проти Томосу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 07 2019 22:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#нова_еліта. Дмитро Романович про те як зростити "східноєвропейського тигра"

#нова_еліта. Дмитро Романович про те як зростити "східноєвропейського тигра"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.