Філарет каже, що краще б не давав інтерв’ю "ворожому" каналу "Росія24"
"Я даю інтерв’ю всім, хто до мене звертається. Та я не думав, що буде така негативна реакція на інтерв’ю, яке я давав ворожому каналу", - сказав Філарет, повідомляє "Громадське".
Разом з тим він звинуватив українські ЗМІ у тому, що "вони перекручують мої слова, або вибирають ті чи інші слова і дають свої коментарі" і спрямовані на "знищення Київського патріархату".
"Цьому ворожому каналу дав інформацію правдиву", і підкреслив, що "він не перекрутив те що я сказав. І це уже має велике значення, тому що світ, хоч і через ворожий голос але почув правду. Одні звертають увагу на те кому дав інтерв’ю, а другі звертають, що сказав патріарх. Так ось треба звертати увагу на те, що сказав патріарх, а не кому сказав", - наголосив Філарет.
Водночас, він зауважив, що можливо він "помилився в цьому, що дав інтерв’ю такому каналу".
Нагадаємо, що раніше Філарет дав інтерв’ю "Росії 24", де розкритикував Томос та ПЦУ.
Своєю чергою, у ПЦУ заявили, що Філарет занедужав, а хвороба зробила його фактичним союзником Москви в боротьбі проти Томосу.
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