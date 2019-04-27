Філарет: Ми незадоволені статусом митрополії
"ПЦУ є офіційно визнана Вселенським патріархом. Але в Україні існує Київський патріархат. Тому що ми незадоволені статусом митрополії. Ми понад 25 років існуємо як патріархат. І народ обирав патріархів", - сказав патріарх ПЦУ Філарет, повідомляє "Радіо Свобода".
"І тому для України ми є патріархат. А для зовнішнього світу, тобто для православного світу, ми є Київська митрополія. Але віримо, що прийде час, коли все православ’я визнає українську церкву не митрополією, а патріархатом", - зазначив Філарет.
За його словами, це може статися, коли все українське православ'я буде об'єднано в одну церкву.
Разом з тим, Філарет вважає, що прийде час, коли всі православні церкви, в тому числі й російська, визнають Православну церкву України.
"Ми переконані, що прийде час, коли всі церкви, у тому числі і російська, визнають українську церкву. Чому визнають? А тому, що вона велика, майже рівна буде Московському патріархату, і не визнавати таку церкву – неможливо", - сказав він.
Нагадаємо, що православна церква України вибачила переможцю президентських виборів Володимиру Зеленському жарт про "термос".
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