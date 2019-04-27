Філарет: Ми незадоволені статусом митрополії

"І тому для України ми є патріархат. А для зовнішнього світу, тобто для православного світу, ми є Київська митрополія"

Православна церква України незадоволена статусом митрополії й сподівається, що колись світове православ'я визнає українську церкву патріархатом.

"ПЦУ є офіційно визнана Вселенським патріархом. Але в Україні існує Київський патріархат. Тому що ми незадоволені статусом митрополії. Ми понад 25 років існуємо як патріархат. І народ обирав патріархів", - сказав патріарх ПЦУ Філарет, повідомляє "Радіо Свобода".

"І тому для України ми є патріархат. А для зовнішнього світу, тобто для православного світу, ми є Київська митрополія. Але віримо, що прийде час, коли все православ’я визнає українську церкву не митрополією, а патріархатом", - зазначив Філарет.

За його словами, це може статися, коли все українське православ'я буде об'єднано в одну церкву.

Разом з тим, Філарет вважає, що прийде час, коли всі православні церкви, в тому числі й російська, визнають Православну церкву України.

"Ми переконані, що прийде час, коли всі церкви, у тому числі і російська, визнають українську церкву. Чому визнають? А тому, що вона велика, майже рівна буде Московському патріархату, і не визнавати таку церкву – неможливо", - сказав він.

Нагадаємо, що православна церква України вибачила переможцю президентських виборів Володимиру Зеленському жарт про "термос".