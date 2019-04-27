Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Філарет: ми вибачаємо Зеленському за "термос"

"Це образливо для церкви – томос, який має для нас велике значення, називати його "термосом"
Православна церква України вибачила переможцю президентських виборів Володимиру Зеленському жарт про "термос".
Філарет: ми вибачаємо Зеленському за "термос" Фото: ukrinform.ua

"Звичайно, не можна називати томос, за який ми боролися більше 25 років, "термосом". Зеленський вже вибачився за це. Це образливо для церкви – томос, який має для нас велике значення, називати його "термосом", - зазначив почесний патріарх ПЦУ Філарет, повідомляє "Радіо Свобода".

"Але ми вибачаємо новообраному президенту за ці слова і не ображаємося", - додав Філарет.

Він також прокоментував слова з виступу Зеленського під час дебатів про те, що томос – "це перемога насамперед Філарета, який боровся за українську церкву", ще до того, як Петро Порошенко став президентом.

"Якби не було Київського патріархату, який я створив разом з народом православним, з архієреями, з духовенством, то могла би мова йти про томос, якби церкви не було? Ясно, що не було б. І тому заслуга в тому, що ми отримали томос, насамперед тих, хто побудував церкву. Але не треба применшувати і значення президента. Тому що церква була, і президенти попередні зверталися до Вселенського патріарха, але томосу не було. Тому звичайно, що є заслуга і президента Порошенка", – сказав Філарет.

Нагадаємо, що почесний патріарх Православної церкви України Філарет привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 04 2019 15:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мову

#МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мову

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.