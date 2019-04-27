Філарет: ми вибачаємо Зеленському за "термос"
"Звичайно, не можна називати томос, за який ми боролися більше 25 років, "термосом". Зеленський вже вибачився за це. Це образливо для церкви – томос, який має для нас велике значення, називати його "термосом", - зазначив почесний патріарх ПЦУ Філарет, повідомляє "Радіо Свобода".
"Але ми вибачаємо новообраному президенту за ці слова і не ображаємося", - додав Філарет.
Він також прокоментував слова з виступу Зеленського під час дебатів про те, що томос – "це перемога насамперед Філарета, який боровся за українську церкву", ще до того, як Петро Порошенко став президентом.
"Якби не було Київського патріархату, який я створив разом з народом православним, з архієреями, з духовенством, то могла би мова йти про томос, якби церкви не було? Ясно, що не було б. І тому заслуга в тому, що ми отримали томос, насамперед тих, хто побудував церкву. Але не треба применшувати і значення президента. Тому що церква була, і президенти попередні зверталися до Вселенського патріарха, але томосу не було. Тому звичайно, що є заслуга і президента Порошенка", – сказав Філарет.
Нагадаємо, що почесний патріарх Православної церкви України Філарет привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента.
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