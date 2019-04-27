Філарет: ми вибачаємо Зеленському за "термос"

"Це образливо для церкви – томос, який має для нас велике значення, називати його "термосом"

Православна церква України вибачила переможцю президентських виборів Володимиру Зеленському жарт про "термос".

"Звичайно, не можна називати томос, за який ми боролися більше 25 років, "термосом". Зеленський вже вибачився за це. Це образливо для церкви – томос, який має для нас велике значення, називати його "термосом", - зазначив почесний патріарх ПЦУ Філарет, повідомляє "Радіо Свобода".

"Але ми вибачаємо новообраному президенту за ці слова і не ображаємося", - додав Філарет.

Він також прокоментував слова з виступу Зеленського під час дебатів про те, що томос – "це перемога насамперед Філарета, який боровся за українську церкву", ще до того, як Петро Порошенко став президентом.

"Якби не було Київського патріархату, який я створив разом з народом православним, з архієреями, з духовенством, то могла би мова йти про томос, якби церкви не було? Ясно, що не було б. І тому заслуга в тому, що ми отримали томос, насамперед тих, хто побудував церкву. Але не треба применшувати і значення президента. Тому що церква була, і президенти попередні зверталися до Вселенського патріарха, але томосу не було. Тому звичайно, що є заслуга і президента Порошенка", – сказав Філарет.

Нагадаємо, що почесний патріарх Православної церкви України Філарет привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента.