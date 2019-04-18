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Фільм українського режисера Алієва увійшов до конкурсної програми Каннського кінофестивалю

Головні ролі у фільмі виконали Ахтем Сеітаблаєв (батько) і Ремзі Білялов (син)
Фільм "Додому" кримськотатарського режисера Нарімана Алієва увійшов до конкурсної програми Особливий погляд Каннського кінофестивалю 2019 року.
Фільм українського режисера Алієва увійшов до конкурсної програми Каннського кінофестивалю Фото: з відкритих джерел

"Це велика честь - представити свою дебютну роботу на Каннському фестивалі. Про це мріє кожен кінематографіст, і я не був винятком. Ми довго й наполегливо йшли до того, щоб цей фільм відбувся. Я вдячний всій команді, яка працювала над проектом", - зазначив Наріман Алієв, повідомляє "Громадське".

"Додому" - це перший повнометражний фільм Алієва. Картина розповідає історію кримського татарина Мустафи. Двоє його синів поїхали в Київ Після анексії Криму. Стрічка починається загибеллю старшого сина Назіма, і батько вирушає до столиці, щоб повернути молодшого сина Аліма додому і поховати старшого поховати його вдома, в Криму, згідно з мусульманськими традиціями. У центрі сюжету - конфлікт поколінь і їхнє розуміння слова «дім». Усе це відбувається на тлі сучасних українських реалій.

Головні ролі у фільмі виконали Ахтем Сеітаблаєв (батько) і Ремзі Білялов (син). Продюсером стрічки став Володимир Яценко, який також був продюсером фільму "Дике поле" за романом Сергія Жадана.

Особливий погляд - це друга за значущістю премія Каннського кінофестивалю після основної конкурсної програми. У 2018 році до цієї програми увійшов фільм "Донбас" українського режисера Сергія Лозниці, який отримав Приз за найкращу режисуру.

Каннський кінофестиваль пройде у Франції з 14 до 25 травня.

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18 04 2019 15:50
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