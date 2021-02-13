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Фінальний етап Кубка світу з біатлону пройде в Естерсунді

Фінальний етап в Естерсунді запланований на 15-21 березня
Заключний етап Кубка світу пройде в Естерсунді (Швеція), а не в Гольменколлені (Норвегія), як планувалося раніше.
Фінальний етап Кубка світу з біатлону пройде в Естерсунді Фото: AFP

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), передає "Укрінформ". 

Етап у Гольменколлені було скасовано через жорсткі карантинні заходи у Норвегії через пандемію коронавірусу.

Восьмий і дев'ятий етапи Кубка світу відбудуться у Нове Мєсто (Чехія) 1-14 березня. Фінальний етап в Естерсунді запланований на 15-21 березня.

Нагадаємо, що 28 листопада стартував Кубок світу з біатлону

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13 02 2021 15:48
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