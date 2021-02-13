СПОРТ НОВИНИЗаключний етап Кубка світу пройде в Естерсунді (Швеція), а не в Гольменколлені (Норвегія), як планувалося раніше.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фінальний етап Кубка світу з біатлону пройде в Естерсунді
Фінальний етап в Естерсунді запланований на 15-21 березня
Фото: AFP
Про це повідомляє пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), передає "Укрінформ".
Етап у Гольменколлені було скасовано через жорсткі карантинні заходи у Норвегії через пандемію коронавірусу.
Восьмий і дев'ятий етапи Кубка світу відбудуться у Нове Мєсто (Чехія) 1-14 березня. Фінальний етап в Естерсунді запланований на 15-21 березня.
Нагадаємо, що 28 листопада стартував Кубок світу з біатлону
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