Фінальний етап Кубка світу з біатлону пройде в Естерсунді Фінальний етап в Естерсунді запланований на 15-21 березня

Заключний етап Кубка світу пройде в Естерсунді (Швеція), а не в Гольменколлені (Норвегія), як планувалося раніше.

Фото: AFP

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), передає "Укрінформ". Етап у Гольменколлені було скасовано через жорсткі карантинні заходи у Норвегії через пандемію коронавірусу. Восьмий і дев'ятий етапи Кубка світу відбудуться у Нове Мєсто (Чехія) 1-14 березня. Фінальний етап в Естерсунді запланований на 15-21 березня. Нагадаємо, що 28 листопада стартував Кубок світу з біатлону

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