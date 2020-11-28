Сьогодні стартує Кубок світу з біатлону
У перший день змагань відбудуться індивідуальні гонки, повідомляє "Укрінформ".
Чоловіча гонка на 20 км з чотирма вогневими рубежами (початок о 12.00) пройде за участю українців Дмитра Підручного (2-й стартовий номер), Артема Прими (5), Антона Дудченка (49), Руслана Ткаленка (78), та Богдана Цимбала (96).
У жіночій індивідуальній гонці на 15 км (початок о 15.20) Україну представлятимуть Юлія Джима (19), Віта Семеренко (22), Олена Підгрушна (50), Дар'я Блашко (77), і Катерина Бех (87).
У програмі фінського етапу Кубка світу також спринти, гонки переслідування та класичні естафети.
Наступні етапи Кубка світу з біатлону пройдуть в австрійському Гогфільцені (11-20 грудня), німецькому Обергофі (7-17 січня), італійському Антгольці (21-24 січня), чеському Нове-Мєсто (4-14 березня) та норвезькому Голменколлені (18-21 березня).
Чемпіонат світу з біатлону 10-21 лютого прийматиме словенська Поклюка.
Читайте також: УЄФА присудив Україні технічну поразку в матчі Ліги націй зі Швейцарією, УАФ подаватиме скаргу до Лозаннс
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Львів" вперше виграв, "Ворскла" вперше програла у сезоні футбольної Прем'єр-ліги
- ВІДЕО Україна зіграє на Євро-2020 з переможцем матчу Грузія - Північна Македонія
- ВІДЕО Роналду забив більше ста м'ячів за збірну Португалії
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"