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Сьогодні стартує Кубок світу з біатлону

Чемпіонат світу з біатлону 10-21 лютого прийматиме словенська Поклюка
В Контіолахті (Фінляндія) у суботу, 28 листопада, стартує перший етап Кубка світу з біатлону сезону-2020/21.
Сьогодні стартує Кубок світу з біатлону Фото: EPA/UPG

У перший день змагань відбудуться індивідуальні гонки, повідомляє "Укрінформ".

Чоловіча гонка на 20 км з чотирма вогневими рубежами (початок о 12.00) пройде за участю українців Дмитра Підручного (2-й стартовий номер), Артема Прими (5), Антона Дудченка (49), Руслана Ткаленка (78), та Богдана Цимбала (96).

У жіночій індивідуальній гонці на 15 км (початок о 15.20) Україну представлятимуть Юлія Джима (19), Віта Семеренко (22), Олена Підгрушна (50), Дар'я Блашко (77), і Катерина Бех (87).

У програмі фінського етапу Кубка світу також спринти, гонки переслідування та класичні естафети.

Наступні етапи Кубка світу з біатлону пройдуть в австрійському Гогфільцені (11-20 грудня), німецькому Обергофі (7-17 січня), італійському Антгольці (21-24 січня), чеському Нове-Мєсто (4-14 березня) та норвезькому Голменколлені (18-21 березня).

Чемпіонат світу з біатлону 10-21 лютого прийматиме словенська Поклюка.

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28 11 2020 14:30
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