УЄФА присудив Україні технічну поразку в матчі Ліги націй зі Швейцарією, УАФ подаватиме скаргу до Лозаннс
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланнням на прес-службу Української асоціації футболу, за підсумками розгляду справи Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія - Україна не відбувся з вини збірної України з футболу. Так, збірній України зараховано технічну поразку з рахунком 0:3.
У свою чергу УАФ заявляє, що збирається оскаржити це рішення.
"Після отримання резолютивної частини рішення Апеляційного комітету УЄФА УАФ заявляє про свою категоричну незгоду з ним та про свій намір оскаржити це рішення у Спортивному арбітражному суді в м. Лозанна одразу після отримання повного тексту рішення з мотивувальною частиною", - заявив віце-президент УАФ, генеральний секретар асоціації Юрій Запісоцький.
Як повідомлялося, у зв'язку з рішенням департаменту охорони здоров'я кантону Люцерн перевести на карантин всю делегацію національної команди України матч Ліги націй УЄФА Швейцарія - Україна був скасований.
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