Євро-2028 приймуть Велика Британія та Ірландія

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) назвала господарів двох наступних чемпіонатів Європи, які відбудуться в 2028 та 2032 роках.

Про це УЄФА написала на сайті.

Євро-2028 прийматимуть Велика Британія та Ірландія, а Євро-2032 пройде в Туреччині та Італії.

Попередньо список міст, де проходитимуть ігри на наступному Євро - Белфаст, Бірмінгем, Кардіфф, Дублін, Глазго, Ліверпуль, 2 стадіони в Лондоні, Манчестер і Ньюкасл.

Щодо Євро-2032, то представлено 20 арен, з яких у 2026 році буде обрано 10, по 5 від Італії і 5 від Туреччини.

Найближче Євро пройде в Німеччині вже в 2024 році.

Ще минулого року стало відомо, що УЄФА не допустив росію до відбору на Євро-2024.