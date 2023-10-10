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Євро-2028 приймуть Велика Британія та Ірландія

10 жовтня 2023, 15:12
Євро-2028 приймуть Велика Британія та Ірландія
Фото: Уніан
Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) назвала господарів двох наступних чемпіонатів Європи, які відбудуться в 2028 та 2032 роках.

Про це УЄФА написала на сайті.

Євро-2028 прийматимуть Велика Британія та Ірландія, а Євро-2032 пройде в Туреччині та Італії.

Попередньо список міст, де проходитимуть ігри на наступному Євро - Белфаст, Бірмінгем, Кардіфф, Дублін, Глазго, Ліверпуль, 2 стадіони в Лондоні, Манчестер і Ньюкасл.

Щодо Євро-2032, то представлено 20 арен, з яких у 2026 році буде обрано 10, по 5 від Італії і 5 від Туреччини. 

Найближче Євро пройде в Німеччині вже в 2024 році. 

Ще минулого року стало відомо, що УЄФА не допустив росію до відбору на Євро-2024.

 

УЄФАЄвро-2028Євро-2032

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