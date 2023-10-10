Євро-2028 приймуть Велика Британія та Ірландія
Про це УЄФА написала на сайті.
Євро-2028 прийматимуть Велика Британія та Ірландія, а Євро-2032 пройде в Туреччині та Італії.
Попередньо список міст, де проходитимуть ігри на наступному Євро - Белфаст, Бірмінгем, Кардіфф, Дублін, Глазго, Ліверпуль, 2 стадіони в Лондоні, Манчестер і Ньюкасл.
Щодо Євро-2032, то представлено 20 арен, з яких у 2026 році буде обрано 10, по 5 від Італії і 5 від Туреччини.
Найближче Євро пройде в Німеччині вже в 2024 році.
Ще минулого року стало відомо, що УЄФА не допустив росію до відбору на Євро-2024.