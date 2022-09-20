УЄФА не допустив росію до відбору на Євро-2024

Україну і білорусь розвели в жеребкуванні

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) затвердив процедуру жеребкування чемпіонату Європи-2024.

УЄФА підтвердив, що збірна росії через вторгнення рф в Україну залишається поза світовим футболом і не бере участі у відборі.

А ось збірна білорусі допущена до відбору, проте збірні України та білорусі будуть розведені і не зможуть потрапити до однієї групи. Крім того, УЄФА розводитиме збірні Вірменії та Азербайджану, Гібралтару та Іспанії, Косова та Боснії і Герцеговини, Косова та Сербії.

У жеребкуванні 9 жовтня візьмуть участь 53 збірні. За підсумками жеребкування сформуються 10 відбіркових груп (7 груп по 5 збірних та 3 групи по 6 команд).

Матчі відбору відбудуться з березня по листопад 2023 року.

У фінальний турнір Євро-2024 вийдуть по дві команди кожної групи. Ще три путівки буде розіграно через плей-офф.