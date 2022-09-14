Українська асоціація футболу звернулас до УЄФА та ФІФА не допускати збірну рф до жеребкування Євро-2024

Жеребкуванні відбору Євро-2024 має пройти 9 жовтня 2022 року у Франкфурті-на-Майні

Президент УАФ Андрій Павелко розповів про те, що Українська асоціація футболу робить зусилля і сподівається, що збірну росії не допустять до жеребкування Євро-2024 , повідомляє прес-служба УАФ

"Ми докладаємо зусиль на рівні УЄФА, мета яких — щоб росія не брала участі в жеребкуванні відбору Євро-2024, яке має пройти 9 жовтня у Франкфурті-на-Майні. Сам турнір, нагадаю, проходитиме із 14 червня до 14 липня 2024 року в Німеччині. Країна-агресор не може бути представлена у змаганнях, де беруть участь збірні країн, які, на відміну від рф, поважають суверенітет, територіальну цілісність інших держав. Країна, яка у XXI столітті на очах у всього світу вбиває невинних жінок, дітей і людей похилого віку, прагне знищити — фізично й ментально — цілий народ, наш народ, має отримати на міжнародній арені повну ізоляцію, у тому числі у футболі", - сказав Павелко.

Президент УАФ також висловився з приводу можливого контрольного матчу між збірними росії та Боснії.

"Рішення УЄФА формально стосується лише офіційних змагань. Тому це дозволяє російським футбольним функціонерам вести перемовини про можливе проведення товариських матчів. Але Українська асоціація футболу одразу реагує й на такі спроби. Так, зовсім недавно ми написали листи у ФІФА та УЄФА з вимогою відмінити матч між росією й Боснією і Герцеговиною, запланований на 19 листопада. Звернулися ми й до асоціації Боснії і Герцеговини, закликавши бути солідарними з усім цивілізованим футбольним світом і відмовитися від участі в цьому поєдинку. Було також звернення від Виконкому УАФ до колег із Боснії і Герцеговини, а також звернення наших футбольних легенд до гравців і тренерів боснійської збірної із закликом відмовитися від проведення матчу. Офіційне рішення щодо цієї гри ще не прийняте. Але ми робимо все можливе, щоб матч не відбувся", - наголосив Павелко.

Раніше , спікер Міжнародного олімпійського комітету заявив, що на міжнародних змаганнях не повинно бути російських прапорів, кольорів та символів.