На міжнародних змаганнях не повинно бути російських прапорів, кольорів та символів - спікер МОК

Санкції, впроваджені проти країни-агресорки, яка розпочала повномасштабне вторгнення до України, все ще залишаються в силі

Міжнародний олімпійський комітет нагадав, що відсторонення від змагань країни-агресорки, яка розпочала повномасштабне вторгнення до України, все ще залишається в силі.

Про це заявив директор з комунікацій МОК Марк Адамс після засідання виконкому.

"Виконком МОК постійно моніторить ситуацію в Україні. Комітет вже вжив санкції та захисні заходи, вони залишаються в силі. Санкції полягають у тому, що на міжнародних змаганнях не повинно бути російських прапорів, квітів та символів, міжнародні федерації не повинні проводити змагання в росії, все це залишається в силі", - відзначив він.

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни, яку росія розв'язала проти України, голова МОК рекомендував міжнародним федераціям не допускати спортсменів країн-агресорок до змагань.

Нещодавно член Міжнародного олімпійського комітету Крейг Ріді висловив переконання, що якщо військова агресія рф проти України триватиме, то шанси спортсменів з росії та Білорусі взяти участь в Олімпійських іграх-2024 впадуть фактично до нуля.