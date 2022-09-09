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На міжнародних змаганнях не повинно бути російських прапорів, кольорів та символів - спікер МОК

Санкції, впроваджені проти країни-агресорки, яка розпочала повномасштабне вторгнення до України, все ще залишаються в силі
На міжнародних змаганнях не повинно бути російських прапорів, кольорів та символів - спікер МОК
Міжнародний олімпійський комітет нагадав, що відсторонення від змагань країни-агресорки, яка розпочала повномасштабне вторгнення до України, все ще залишається в силі.
 
Про це заявив директор з комунікацій МОК Марк Адамс після засідання виконкому.
 
"Виконком МОК постійно моніторить ситуацію в Україні. Комітет вже вжив санкції та захисні заходи, вони залишаються в силі. Санкції полягають у тому, що на міжнародних змаганнях не повинно бути російських прапорів, квітів та символів, міжнародні федерації не повинні проводити змагання в росії, все це залишається в силі", - відзначив він.
 
Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни, яку росія розв'язала проти України, голова МОК рекомендував міжнародним федераціям не допускати спортсменів країн-агресорок до змагань.
 
Нещодавно член Міжнародного олімпійського комітету Крейг Ріді висловив переконання, що якщо військова агресія рф проти України триватиме, то шанси спортсменів з росії та Білорусі взяти участь в Олімпійських іграх-2024 впадуть фактично до нуля.
 
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09 09 2022 12:45
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