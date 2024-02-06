рф стягує багато військ на фронт, але їй може забракнути зброї на всіх

Зазначається, що розрив між кількістю мобілізованих росіян і кількість озброєння для них міг би мати істотне значення для результатів війни.

росія не виробляє достатньо зброї, щоб забезпечити нею потенційне масове збільшення кількості військ, які призиваються для війни проти України.

Про це пише Business Insider із посиланням на думку військових експертів.

Інститут вивчення війни (ISW) в одному зі своїх звітів навів заяву українського військового оглядача Костянтина Машовця, який вказав, що російські резерви – чи стратегічні, чи оперативні – не готові до бойових дій, незважаючи на поширену серед ворожого командування думку, що вони "бездонні бочки".

Машовець також повідомив, що тоді як рф може виробляти близько 250-300 "нових і ретельно модернізованих" танків щороку – достатньо, щоб покрити втрати на полі бою, – вона не може виробити достатньо засобів, щоб спорядити значний військовий резерв у разі кризи.

У грудні держсекретар Міністерства оборони Латвії Яніс Гарісонс заявив, що росія може "виробляти і ремонтувати" приблизно від 100 до 150 танків на місяць. Міноборони Великої Британії озвучило аналогічну оцінку в січні.

Як вважають в ISW, незважаючи на це, російський військово-промисловий комплекс, швидше за все, не зможе витримати більшу мобілізацію до війська.

За словами Машовця, у резервних частинах ворога налічується близько 60-62 тис. бійців, але озброєнням і технікою оснащена лише третина з них.