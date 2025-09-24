Ізраїль залишився в УЄФА попри міжнародний тиск

Цьому сприяли дипломатичні зусилля на міжнародному рівні, включно з втручанням США.

Ізраїль уникнув виключення з Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) завдяки активному дипломатичному втручанню, включаючи підтримку США.

Про це повідомляє видання Israel Hayom із посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, упродовж останніх років ізраїльські та міжнародні дипломати, керівники футбольних асоціацій і спортивні чиновники докладали зусиль для того, щоб Ізраїль зберіг своє членство в УЄФА. Наразі питання його виключення офіційно не стоїть на порядку денному європейської футбольної організації.

Особливу роль, за даними джерел, відіграли представники США, які закликали УЄФА не змінювати статус-кво.

Це означає, що ізраїльські клуби продовжать участь у європейських турнірах. Зокрема, тель-авівський «Маккабі» зіграє проти грецького ПАОКа в рамках Ліги Європи, як і було заплановано.

Раніше з’являлися повідомлення про тиск з боку Катару, який вимагав виключення Ізраїлю з УЄФА через ситуацію на Близькому Сході.

Головною метою Ізраїльської футбольної асоціації наразі є участь збірної у жеребкуванні Ліги націй у березні 2026 року та подальша участь у турнірі.

Зазначимо, що Брюссель хоче покарати Ізраїль за порушення прав людини в Газі.