Брюссель хоче покарати Ізраїль за порушення прав людини в Газі

Пропонується призупинити частину торговельної угоди з Ізраїлем і ввести санкції проти ізраїльських чиновників.

Європейська комісія запропонувала низку обмежувальних заходів щодо Ізраїлю у відповідь на воєнні дії в секторі Гази та погіршення гуманітарної ситуації.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Серед основних ініціатив це призупинення окремих торговельних положень Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем, що фактично позбавить ізраїльські товари преференційного доступу на ринок ЄС. Це означає, що імпорт з Ізраїлю обкладатиметься стандартними митами, як і товари з будь-якої третьої країни, з якою ЄС не має угоди про вільну торгівлю.

За оцінками ЗМІ, такі заходи можуть зачепити експорт Ізраїлю до ЄС на суму близько 5,8 мільярда євро.

Єврокомісія також планує призупинити фінансування ізраїльських проєктів, окрім підтримки громадянського суспільства та музею Яд Вашем.

Ці кроки стали результатом перегляду виконання Ізраїлем статті 2 Угоди про асоціацію, яка зобов’язує сторони дотримуватися прав людини та демократичних принципів. У комісії дійшли висновку, що дії уряду Ізраїлю — включно з блокадою гуманітарної допомоги, посиленням воєнних дій у Газі та планами розширення поселень на Західному березі є порушенням цих зобов'язань.

Крім того, Єврокомісія пропонує запровадити санкції проти двох ізраїльських міністрів - Ітамара Бен Гвіра (нацбезпека) та Бецалеля Смотрича (фінанси), а також проти екстремістських ізраїльських поселенців і 10 членів політбюро ХАМАС. Ці санкції має одностайно затвердити Рада ЄС.

Водночас ініціатива щодо торговельних обмежень поки що не має достатньої підтримки серед країн-членів, а для її схвалення потрібна кваліфікована більшість у Раді ЄС.

Також раніше ООН закликав Ізраїль негайно зупинити наземний штурм Гази.