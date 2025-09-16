ООН закликає Ізраїль негайно зупинити наземний штурм Гази

ООН застерігає Ізраїль від подальшої ескалації.

Глава Управління ООН з прав людини закликав Ізраїль негайно зупинити наземний штурм міста Газа, що розпочався 16 вересня, заявивши, що з’являється дедалі більше доказів воєнних злочинів, злочинів проти людяності та, можливо, інших.

Про це повідомляє Reuters.

"Я можу лише уявити, що це означає для жінок, виснажених дітей та людей з інвалідністю, якщо на них знову нападуть у такий спосіб. І мушу сказати, що єдина відповідь на це — зупинити бійню", — сказав Верховний комісар Фолькер Тюрк журналістам у Женеві.

Він додав, що "палестинці та ізраїльтяни вимагають миру. Всі хочуть, щоб це закінчилося, а ми бачимо подальшу ескалацію, що є абсолютно неприйнятним".

"Я закликаю Ізраїль припинити безглузде руйнування Гази", — наголосив він.

Нагадаємо, Європейська комісія у середу представить пакет санкцій проти Ізраїлю, тоді як ізраїльська армія продовжує наземну операцію в місті Газа.